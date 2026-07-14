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کد مطلب 6888039
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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

بروجردی: ترامپ هیچ غلطی درباره تنگه هرمز نمی تواند بکند

بروجردی: ترامپ هیچ غلطی درباره تنگه هرمز نمی تواند بکند

بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: به لحاظ روانی یک تیم متخصص روانشناسی باید رئیس جمهور آمریکا را معاینه کنند.

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