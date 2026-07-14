دریافت 7 MB کد مطلب 6888039 https://mehrnews.com/x3cyQf ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱ کد مطلب 6888039 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱ بروجردی: ترامپ هیچ غلطی درباره تنگه هرمز نمی تواند بکند بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: به لحاظ روانی یک تیم متخصص روانشناسی باید رئیس جمهور آمریکا را معاینه کنند. کپی شد مطالب مرتبط عاشورا در منظومه فکری امام(ره)؛ از احیای اسلام تاالگوی مبارزه و مقاومت تفاهمنامه نباید به تصویب مجلس برسد؛ ایران دانش هستهای را رها نمیکند نگاهی به سیر بررسی «طرح مدیریت تنگه هرمز»؛ جمعبندی نهایی نزدیک است برچسبها علاءالدین بروجردی دونالد ترامپ ترامپ
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