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کد مطلب 6888043
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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۸

روایت متفاوت جواد موگویی از تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق

روایت متفاوت جواد موگویی از تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق

روایت متفاوت جواد موگویی از تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق را در این فیلم مشاهده نمایید.

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