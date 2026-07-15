دریافت 52 MB کد مطلب 6888043 https://mehrnews.com/x3cyQk ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۸ کد مطلب 6888043 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۸ روایت متفاوت جواد موگویی از تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق روایت متفاوت جواد موگویی از تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط جواد موگویی: حادثه لامرد در سایه روایتهای اشتباه رسانهای گم شد جواد موگویی از ناگفتههای نبرد در تنگه هرمز میگوید لبیک زیر سایه جنگندهها/ حزبالله هنوز زنده است برچسبها جواد موگویی عراق تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید آقای شهید ایران
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