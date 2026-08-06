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کد مطلب 6909724
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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

پزشکیان: باید پُست‌ها را به افراد شایسته بدهیم

پزشکیان: باید پُست‌ها را به افراد شایسته بدهیم

رئیس جمهور پزشکیان گفت: اگر افراد را بر اساس لیاقت و توانمندی‌شان انتخاب می‌کردیم، مشکلی نداشتیم.

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