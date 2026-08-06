دریافت 18 MB کد مطلب 6909724 https://mehrnews.com/x3cKRN ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲ کد مطلب 6909724 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲ پزشکیان: باید پُستها را به افراد شایسته بدهیم رئیس جمهور پزشکیان گفت: اگر افراد را بر اساس لیاقت و توانمندیشان انتخاب میکردیم، مشکلی نداشتیم. کپی شد مطالب مرتبط پزشکیان: اگر با مردم باشیم، هیچ قدرتی نمیتواند زمینگیرمان کند پزشکیان: آذربایجان سنگر شکستناپذیر دفاع از قانون در مشروطه بود پزشکیان: فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار میرود پزشکیان: بهدنبال گسترش جنگ نیستیم برچسبها مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران رئیسجمهور
نظر شما