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کد مطلب 6911766
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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۵

کارت امید مادران به همه مادران در نقاط مختلف کشور تعلق می‌گیرد

کارت امید مادران به همه مادران در نقاط مختلف کشور تعلق می‌گیرد

توضیحات مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت درباره کارت امید مادران را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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