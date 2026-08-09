دریافت 40 MB کد مطلب 6911766 https://mehrnews.com/x3cLJt ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۵ کد مطلب 6911766 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۵ کارت امید مادران به همه مادران در نقاط مختلف کشور تعلق میگیرد توضیحات مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت درباره کارت امید مادران را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط دستجردی: با یک شیب کاهشی مستمر در آمار تولد مواجهیم هشدار درباره سرعت سالمندی ایران؛ از هر ۴ ایرانی یک نفر سالمند میشود روند شتابان سالمندی ایران؛ تولدها به زیر ۹۰۰ هزار نفر رسید لزوم حمایت از تولد فرزند اول و دوم برای حفظ پایداری جمعیت کشور برچسبها افزایش جمعیت قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مرضیه وحید دستجردی
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