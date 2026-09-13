آخرین مراحل اجرایی بخش زیارتی صحن حضرت زینب(س) در کربلا/ تصاویر

به گزارش خبرنگار مهر، صحن حضرت زینب(س)، یکی از مهمترین طرحهای توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) که با نذر و مشارکت مردم و تلاش متخصصان و هنرمندان ایرانی در حال تکمیل است، میزبان نماینده مرجعیت عالی دینی عراق بود؛ شیخ عبدالمهدی کربلایی ضمن بازدید از آخرین مراحل اجرای این طرح در جریان روند آمادهسازی فضاهای جدید زیارتی حرم سیدالشهدا(ع) قرار گرفت.
فاز نخست طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) مزین بنام «صحن حضرت زینب(س)» در محدوده میان خیابانهای بابالقبله، شهدا و جمهوری شهر کربلا در حال اجراست که شامل دو بخش زیارتی و غیرزیارتی است.
این طرح با هدف توسعه فضای زیارتی و فراهمکردن امکانات مناسبتر برای حضور زائران در حرم مطهر سیدالشهدا(ع) طراحی شده و در عین حال تلاش شده است ویژگیهای معماری ایرانی ـ اسلامی و مفاهیم معنوی مرتبط با واقعه عاشورا در اجزای مختلف آن بازتاب یابد.
بخش زیارتی فاز نخست صحن حضرت زینب(س) شامل چهار شبستان با نامهای حضرت علیاکبر(ع)، امام حسین(ع)، بابالقبله و عقیله و حدود ۲۵۰ رواق(مسیر سایهدار تردد زائران) در محیط داخلی و خارجی است که برای تسهیل و ساماندهی تردد زائران پیشبینی شده است.
طراحی این مجموعه به گونهای است که ارتفاع ساختمان جدید از ساختمان فعلی حرم مطهر بیشتر نباشد؛ از همین رو، از چهار شبستان این مجموعه، شبستان حضرت علیاکبر(ع) در طبقه همکف و سه شبستان دیگر در تراز زیرزمین احداث شدهاند.
شبستان حضرت علیاکبر(ع) در مقابل خیمهگاه حسینی و در مساحتی حدود دو هزار و ۸۰۰ مترمربع قرار دارد. شبستان عقیله با مساحت حدود دو هزار مترمربع در شمال ساختمان مقام حضرت زینب(س)، شبستان امام حسین(ع) با مساحت حدود چهار هزار و ۸۰۰ مترمربع در جنوب ساختمان مقام و شبستان بابالقبله با مساحت حدود دو هزار و ۵۰۰ مترمربع در جنوب بابالقبله حرم مطهر در تراز زیرسطحی در حال تکمیل هستند.
در طراحی این پروژه تلاش شده است الزامات فنی و ملاحظات معنوی در کنار یکدیگر قرار گیرد تا فضاهای ایجادشده علاوه بر پاسخگویی به نیازهای رفاهی و خدماتی زائران، در معماری، نامگذاری و جزئیات خود یادآور رشادتها و جایگاه اصحاب و خاندان امام حسین(ع) و جلوهای از تعظیم شعائر الهی باشد.
هماکنون استادکاران و هنرمندان ایرانی در بخشهای مختلف این طرح مشغول اجرای نما و کاشیکاری هستند. نمای عمومی صحن حضرت زینب(س) با نقوش کاشیهای لعابدار و قوسهایی برگرفته از هندسه معماری اسلامی در حال تکمیل است و در مجموع بیش از ۳۰ هزار مترمربع کاشیکاری و ۱۲ هزار مترمربع سنگکاری در این بخش اجرا میشود.
از دیگر ویژگیهای معماری ایرانی ـ اسلامی صحن حضرت زینب(س)، احداث ۱۳ سردر در ورودیهای اصلی و فرعی است که از جمله آنها میتوان به سردر خیمهگاه، سردر ورودی شمالی و شرقی تل زینبیه، سردر موزه، سردر کتابخانه و سایر ورودیهای مجموعه اشاره کرد. در تزئین این سردرها نیز از هنرهای سنتی همچون معرق، مقرنسکاری و رسمیبندی استفاده میشود.
تجربه اجرای طرحهای بزرگ توسعه حرمهای مطهر نشان داده است که مشارکت مردم میتواند از یک نذر و کمک فردی، به ساخت فضاهایی ماندگار برای بهرهمندی میلیونها زائر تبدیل شود. طرح توسعه حرم مطهر امام علی(ع) در نجف اشرف مزین بنام «صحن و شبستان حضرت زهرا(س)» یکی از نمونههای عینی این مشارکت است که با تلاش سالهای گذشته و همراهی خیرین و مردم به سرانجام رسید و اکنون زائران امیرالمؤمنین(ع) از فضاهای گسترده این مجموعه بهرهمند میشوند.
اکنون در کربلا نیز بخشهای مختلف صحن حضرت زینب(س) در حال تکمیل است؛ پروژهای که هر مرحله از پیشرفت آن، نتیجه استمرار تلاش متخصصان و استادکاران و همچنین نذورات و مشارکت مردمی است. از همین رو، ادامه این مسیر نیز نیازمند تداوم همراهی دوستداران اهلبیت(ع) و خیرین است.
نذر برای توسعه حرمهای مطهر، برای بسیاری از محبان اهلبیت(ع) فرصتی برای به یادگار گذاشتن یک خیر ماندگار و باقیاتالصالحات است؛ مشارکتی که اندازه آن میتواند متناسب با توان هر فرد باشد، اما اثر آن در یک بنای ماندگار و در خدمت زائران، سالها باقی خواهد ماند.
هموطنان علاقهمند میتوانند با نیت خود، عزیزانشان یا هر نیت خیر دیگری در تکمیل این طرح سهیم شوند.یکی از آسانترین راههای مشارکت، شمارهگیری کد دستوری ستاره ۷۲ مربع (#72*) است.
روش مطمئن دیگر مراجعه به تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات و بخش اهداء نذورات به نشانی https://atabat.org/fa/onlinepayment/form است.
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