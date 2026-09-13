به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، منطقه عملیاتی خانگیران را میتوان یکی از نقاط راهبردی تأمین انرژی در شرق و شمالشرق کشور دانست؛ منطقهای که تولید گاز آن نقش مستقیمی در پایداری شبکه گاز و تأمین نیاز بخشهای خانگی، صنعتی و نیروگاهی در بخش مهمی از کشور دارد. این منطقه با تولید روزانه حدود ۶۵ میلیون مترمکعب گاز، انرژی مورد نیاز بیش از ۱۴ میلیون نفر در ۶ استان را تأمین میکند.
اهمیت خانگیران در فصل سرد سال دوچندان میشود؛ گاز تولیدی از مخازن مزدوران، شوریجه B و شوریجه D، افزونبر مصارف خانگی، برای تأمین خوراک برخی صنایع و نیروگاهها نیز به کار میرود. گاز مورد نیاز استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مازندران، گلستان و بخشی از سمنان از این منطقه تأمین میشود.
در چنین شرایطی، تعمیرات اساسی تأسیسات خانگیران تنها یک عملیات نگهداشت فنی نیست، بلکه بخشی از برنامه تضمین تولید پایدار گاز برای ماههای سرد سال به شمار میرود. این عملیات با هدف بررسی، تعمیر و آمادهسازی تجهیزات تولید، جمعآوری و اندازهگیری گاز انجام میشود تا تأسیسات در زمان افزایش مصرف زمستانی با حداکثر قابلیت اطمینان در چرخه باشند. تعمیرات اساسی مرکز اندازهگیری خانگیران و تأسیسات جمعآوری مرکزی یکی از مهمترین و بزرگترین عملیاتهای تعمیراتی سالانه شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق است.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد برنامهریزی دقیق برای کاهش زمان توقف تولید، یکی از الزامهای اصلی تعمیرات خانگیران است؛ بهطوری که در یک دوره تعمیراتی، زمان تعمیرات اساسی مرکز اندازهگیری از حدود یک هفته به چهار روز کاهش یافت تا ضمن انجام کامل فعالیتهای فنی، اختلال در تأمین گاز شبکه به حداقل برسد. همچنین، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۷۰ هزار نفرساعت تعمیرات اساسی در منطقه خانگیران انجام شد و تأسیسات برای بهرهبرداری از حداکثر ظرفیت تولید در زمستان آماده شدند.
در همین چهارچوب، تعمیرات اساسی امسال نیز با هدف آمادهسازی تأسیسات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق برای استمرار تولید و تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال در حال اجراست.
علیرضا کمیزی، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق با اشاره به آغاز تعمیرات اساسی این شرکت بیان کرد: تعمیرات اساسی تأسیسات این شرکت سالانه انجام میشود و در جریان این عملیات، بخشهای مختلف زنجیره تولید گاز، از مراکز جمعآوری و اندازهگیری گرفته تا تأسیسات مرتبط، بررسی، تعمیر و آمادهسازی میشوند.
وی افزود: هماکنون عملیات تعمیرات اساسی در مرکز اندازهگیری در حال انجام است و حدود ۲۵۰ نفر از کارکنان و نیروهای عملیاتی در اجرای این فعالیتها مشارکت دارند. برای این مرحله از تعمیرات نیز حدود ۳ هزار نفرساعت کار برنامهریزی شده است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق با بیان اینکه برنامه تعمیرات اساسی از مراکز جمعآوری آغاز شده است، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این عملیات، آمادهسازی تجهیزات و تأسیسات برای استمرار تولید ایمن و پایدار گاز و افزایش قابلیت اطمینان آنها پیش از ورود به فصل سرد سال است.
کمیزی ادامه داد: در زمان اجرای تعمیرات اساسی، تولید بخش عمدهای از میدانهای منطقه خانگیران متوقف میشود؛ بااینحال تولید از بخشهایی که در چرخه قرار دارند، ازجمله شوریجه B، ادامه خواهد داشت.
توس؛ ظرفیت جدید برای تقویت تولید گاز شمالشرق
وی با اشاره به تازهترین وضع توسعه میدان گازی توس گفت: پارسال یک حلقه چاه این میدان با دبی تولیدی حدود یکونیم میلیون مترمکعب در روز وارد چرخه شد و امسال نیز چاه شماره ۴ در دست تکمیل است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق افزود: عملیات اجرایی و مهندسی چاه شماره ۴ با همکاری مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در حال انجام است و نتایج آزمایشهای اولیه، دبی تولیدی مناسبی را برای این چاه پیشبینی میکند.
کمیزی بیان کرد: امیدواریم مجری طرح بتواند فعالیتهای مهندسی و اجرایی این چاه را تا ابتدای زمستان امسال تکمیل و آن را برای بهرهبرداری در اختیار شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق قرار دهد تا چاه شماره ۴ نیز در کوتاهترین زمان ممکن وارد چرخه تولید شود.
وی با اشاره به نقش میدان توس در تقویت پایداری گاز شمالشرق کشور گفت: توسعه این میدان از طرحهای مهم برای افزایش ظرفیت تولید گاز در منطقه است و با تکمیل چاههای پیشبینیشده، ظرفیت تولید آن افزایش خواهد یافت.
ذخیرهسازی بیش از ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز در شوریجه D
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق همچنین با اشاره به اهمیت مخزن شوریجه D در تأمین گاز مورد نیاز کشور در فصل سرد گفت: این مخزن یکی از ظرفیتهای راهبردی منطقه برای ذخیرهسازی گاز طبیعی است و تاکنون بیش از یکمیلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز در آن ذخیره شده است.
کمیزی افزود: امیدواریم پس از پایان تعمیرات اساسی و آمادهسازی تأسیسات، فرایند ذخیرهسازی گاز در این مخزن با ظرفیت بیشتری ادامه یابد تا بتوانیم تعهدهای پیشبینیشده برای تولید و برداشت گاز در ماههای سرد سال را محقق کنیم.
وی تأکید کرد: ذخیرهسازی گاز در شوریجه D نقش مهمی در پایداری تأمین گاز مناطق شمالشرق کشور دارد و برنامهریزی شرکت بر این است که با استفاده حداکثری از ظرفیت این مخزن، آمادگی لازم برای تأمین گاز در روزهای اوج مصرف زمستان فراهم شود.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق با تأکید بر اهمیت آمادهسازی بهموقع تأسیسات برای فصل سرد سال گفت: اجرای تعمیرات اساسی، توسعه میدان توس و افزایش ظرفیت ذخیرهسازی شوریجه D سه محور مهم برای حفظ و ارتقای توان تولید و تأمین پایدار گاز در منطقه شرق کشور به شمار میروند.
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