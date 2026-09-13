آریان: ۱۰۱۱ اثر به جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آریان پیش از ظهر یک‌شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، تاکنون ۱۷ کمیته برای برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر تشکیل شده و بررسی اماکن دارای ظرفیت میزبانی نیز در حال انجام است.

وی در ادامه افزود: روستای ارکان به‌عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای برگزاری جشنواره در ۳۰ مهرماه مطرح شده است و برای برگزاری این رویداد ملی ۱۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که ۶۰ درصد آن از محل اعتبارات ملی تأمین خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، دبیرخانه جشنواره تا ۱۵ شهریورماه ۱۰۱۱ اثر در دو بخش فیلم کوتاه و عکس دریافت کرده است که شامل ۲۹۱ اثر در بخش فیلم کوتاه و ۷۲۰ اثر در بخش عکس است.

آریان افزود: در بخش فیلم کوتاه، ۱۵۸ اثر داستانی، ۱۰۸ اثر مستند، ۱۵ اثر انیمیشن و ۱۰ اثر با موضوع هوش مصنوعی به دبیرخانه ارسال شده است و در بخش عکس نیز ۶۲۵ تک‌عکس، ۶۸ مجموعه عکس و ۱۷ اثر با موضوع هوش مصنوعی دریافت شده است.

وی بیان کرد: بر اساس آمار موجود، تاکنون تنها پنج اثر از خراسان شمالی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و آخرین مهلت ارسال آثار نیز ۳۰ شهریورماه تعیین شده است.