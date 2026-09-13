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کد مطلب 6946204
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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

کشف بازی فکری ۴۶۰۰ ساله در شهرسوخته سیستان

کشف بازی فکری ۴۶۰۰ ساله در شهرسوخته سیستان

یک بازی فکری ۴۶۰۰ ساله در شهر سوخته سیستان کشف شده که برای نخستین‌بار جزئیات آن منتشر می‌شود.

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