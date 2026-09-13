دریافت 5 MB کد مطلب 6946204 https://mehrnews.com/x3d44h ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷ کد مطلب 6946204 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷ کشف بازی فکری ۴۶۰۰ ساله در شهرسوخته سیستان یک بازی فکری ۴۶۰۰ ساله در شهر سوخته سیستان کشف شده که برای نخستینبار جزئیات آن منتشر میشود. کپی شد مطالب مرتبط انتشار برای نخستینبار؛ کشف بازی فکری ۴۶۰۰ ساله در شهرسوخته زخم سیاهِ زغال بر تن سبز جنگل؛ ردپای کورهها به بلوطستان رسید کشف بازی فکری ۴۶۰۰ ساله در شهر سوخته سیستان برچسبها میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهر سوخته
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