به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل افتخاری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری مراسم دومین سالگرد ارتحال آیت‌الله العظمی شیخ عباس محفوظی در مسجد اعظم قم خبر داد و اظهار کرد: این آیین پنجشنبه ۲۶ شهریورماه، پس از اقامه نماز عشا برگزار می‌شود.



وی افزود: این مراسم با حضور علما، بزرگان و ارادتمندان به این عالم فقید برگزار خواهد شد و برنامه‌های مختلفی برای گرامیداشت یاد و شخصیت علمی و اخلاقی ایشان در نظر گرفته شده است.



رئیس دفتر آیت‌الله محفوظی ادامه داد: برنامه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌شود و پس از آن مداحی در سوگ و رثای اهل‌بیت(ع) انجام خواهد شد.



افتخاری گفت: آیت‌الله نظری منفرد سخنران این مراسم خواهد بود و درباره فضایل، ویژگی‌های اخلاقی و جایگاه علمی آیت‌الله العظمی محفوظی سخنرانی خواهد کرد.



وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی انجام‌شده همزمان با دومین سالگرد ارتحال آیت‌الله محفوظی بیان کرد: کتابی با عنوان روایت‌هایی از سیر و سیره آیت‌الله العظمی محفوظی به مناسبت این ایام منتشر شده است.



رئیس دفتر آیت‌الله محفوظی افزود: این اثر در ۶ فصل تدوین شده و بخش‌های گوناگونی از زندگی و شخصیت این عالم فقید را دربرمی‌گیرد و در آن مطالبی درباره دوران تولد و زندگی ایشان و همچنین پیام‌های تسلیت علما و بزرگان در زمان ارتحال گردآوری شده است.



وی گفت: در بخش‌های دیگری از این کتاب، مطالبی درباره اخلاق و سیره آیت‌الله محفوظی، روایت اهل نظر، میراث مکتوب ایشان و دیدگاه‌های علما و بزرگان حوزه درباره شخصیت وی ارائه شده است.



افتخاری اظهار کرد: تلاش شده است در این مجموعه، ابعاد مختلف زندگی علمی، اخلاقی و اجتماعی آیت‌الله محفوظی از خلال روایت‌ها و مطالب مرتبط با ایشان بازتاب پیدا کند.



دو اثر دیگر درباره شخصیت آیت الله محفوظی در مسیر انتشار



وی با اشاره به دو اثر دیگری که درباره زندگی و شخصیت آیت‌الله محفوظی آماده شده است، گفت: قرار بود امسال از این دو اثر نیز رونمایی شود، اما شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم موجب شد این برنامه در زمان پیش‌بینی‌شده انجام نشود.



رئیس دفتر آیت‌الله محفوظی افزود: یکی از این آثار، کتابی مفصل درباره زندگی‌نامه آیت‌الله العظمی محفوظی است که زندگی ایشان از زمان تولد تا رحلت و همچنین مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات وی را پوشش می‌دهد.



وی ادامه داد: این اثر قرار بود در موعد مقرر منتشر و رونمایی شود، اما به دلیل مشکلات و شرایط ایجادشده در پی جنگ، انتشار آن به زمان دیگری موکول شد.



افتخاری بیان کرد: اثر دیگری با عنوان سفینةالسفینه نیز در دست آماده‌سازی قرار دارد و بخش علمی و محتوایی آن تقریباً به پایان رسیده است و اکنون مراحل صفحه‌آرایی را پشت سر می‌گذارد.



وی گفت: پیش‌بینی می‌شود کتاب سفینةالسفینه اواخر پاییز یا اوایل زمستان و در قالب یک همایش رونمایی شود و زمان و مکان دقیق این برنامه پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

ویژگی‌های شخصیتی مرحوم آیت‌الله محفوظی



رئیس دفتر آیت‌الله محفوظی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی این عالم فقید اظهار کرد: تواضع و فروتنی را می‌توان از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان دانست.



افتخاری افزود: آیت‌الله العظمی محفوظی از نظر علمی در جایگاه بالایی در فقاهت قرار داشت و در عرفان نظری و عملی نیز از بزرگان و نخبگان حوزه به شمار می‌رفت، اما در رفتار و معاشرت، بسیار متواضع و فروتن بود.



وی اخلاق و نجابت را از دیگر خصوصیات برجسته آیت‌الله محفوظی دانست و گفت: اخلاق حسنه در رفتار ایشان جایگاه ویژه‌ای داشت و این ویژگی در ارتباط وی با مردم و اطرافیان به روشنی دیده می‌شد.



رئیس دفتر آیت‌الله محفوظی با اشاره به فعالیت‌های خیرخواهانه این عالم فقید بیان کرد: انجام امور عام‌المنفعه و کمک به طلبه‌ها، مستمندان، فقرا و افرادی که برای حل مشکلات خود به ایشان مراجعه می‌کردند، از دیگر ابعاد زندگی وی بود.



وی افزود: آیت‌الله محفوظی در انجام این اقدامات تلاش داشت نام و اقدامات خیرخواهانه‌اش مطرح نشود و گمنامی خود را حفظ کند.



افتخاری تأکید کرد: دلسوزی، خوش‌اخلاقی و برخورد کریمانه با مردم از دیگر ویژگی‌هایی بود که در رفتار این فقیه و مرجع فقید نمود داشت و در کنار جایگاه علمی، چهره‌ای اخلاقی و مردمی از ایشان به یادگار گذاشت.