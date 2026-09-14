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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

۳۵ وسیله نقلیه متخلف در سلسله توقیف شد

۳۵ وسیله نقلیه متخلف در سلسله توقیف شد

الشتر - فرمانده انتظامی سلسله از توقیف ۳۵ وسیله نقلیه متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و باهدف پاک‌سازی نقاط آلوده، طرح ارتقای امنیت اجتماعی به اجرا درآمد.

وی افزود: در این عملیات، ۳۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به دلیل تخلفات حادثه‌ساز از جمله مخدوش بودن پلاک، تغییر در اصالت وسیله نقلیه، انجام حرکات نمایشی و تخطی از سرعت مجاز، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی سلسله همچنین از کشف دو کیلو و ۱۵۴ گرم تریاک خبر داد و افزود که در این طرح، سه خرده‌فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند. علاوه بر این، با تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس، چهار سارق حرفه‌ای نیز به دام افتادند که ضمن اعتراف به هفت فقره انواع سرقت، مقادیری انواع تجهیزات مسروقه کشف شد.

سرهنگ حسنوند، تأکید کرد: تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده‌های لازم، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 6946627

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