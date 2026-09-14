به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اصحاب رسانه امروز -دوشنبه بیستوسوم شهریورماه ۱۴۰۵- با حضور در بوستان و عمارت تاریخی وثوقالدوله در منطقه ۱۴ تهران، از بخشهای آسیبدیده این بنای تاریخی و روند بازسازی آن بازدید کردند.
جلوداری در این بازدید با اشاره به قدمت بیش از ۱۲۰ ساله عمارت وثوقالدوله اظهار کرد: این بنا از معدود عمارتهای باقیمانده از مجموعه املاک وثوقالدوله در این محدوده است و به اواخر دوره قاجار تعلق دارد. این عمارت در سالهای اخیر به واسطه استفاده به عنوان یکی از لوکیشنهای سریال «شهرزاد» و عمارت معروف «بزرگآقا» برای مخاطبان شناخته شده است.
وی با اشاره به آغاز عملیات مقاومسازی و مرمت عمارت از سال ۱۳۹۹ افزود: پیش از وقوع جنگ، پروژه حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و پیشبینی میکردیم در تابستان امسال مراحل تجهیز انجام و عمارت برای بهرهبرداری آماده شود.
مدیر پروژه ساماندهی فضای شهری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: در جریان حمله موشکی، کلانتری مجاور عمارت هدف اصابت دو موشک قرار گرفت و موج انفجار به این بنای تاریخی نیز آسیب جدی وارد کرد. در حال حاضر بررسیهای دقیق سازهای در حال انجام است تا میزان آسیب و جابهجایی احتمالی سازه مشخص شود و براساس نتایج این بررسیها، عملیات مقاومسازی مجدد انجام خواهد شد.
جلوداری با بیان اینکه این حمله روند اجرای پروژه را حدود ۴۰ درصد به عقب بازگردانده است، گفت: از آنجا که پروژه در میانه عملیات مرمت قرار داشت، آسیبهای جدید روند کار را پیچیدهتر کرد چراکه مراحل پیشین با مجوز و تحت نظارت میراث فرهنگی و بر اساس طرح مصوب انجام شده بود و اکنون با توجه به شرایط ایجادشده، طرح باید مجدداً بازنگری و فرآیند اخذ مجوزهای لازم از میراث فرهنگی طی شود.
وی همچنین از تخریب کامل ساختمان نگهبانی مجموعه بر اثر موج انفجار خبر داد و اظهار کرد: در شب حمله، پس از قطع برق پروژه و تماس نگهبان مجموعه، با توجه به شرایط جنگی از آنها خواسته شد محل پروژه را ترک کنند. چند ساعت بعد، محدوده مورد حمله موشکی قرار گرفت و ساختمان نگهبانی که برای استقرار نگهبانان احداث شده بود به طور کامل تخریب شد. خوشبختانه نگهبانان پیش از وقوع حمله محل را ترک کرده بودند.
برآورد ۲۰ میلیارد تومانی هزینه مرمت پیش از جنگ
جلوداری درباره هزینه تکمیل پروژه نیز گفت: برآورد نهایی پیش از جنگ براساس فهرستبهای سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰ میلیارد تومان بود و پیشبینی میکردیم با این اعتبار عملیات پروژه به پایان برسد.
وی افزود: با توجه به آسیبهای واردشده، برای بازگرداندن عمارت به شرایط پیش از جنگ نیز تقریباً به همین میزان اعتبار نیاز است؛ البته قیمتهای واقعی بازار با ارقام فهرستبها فاصله دارد و هزینه اجرایی میتواند بیشتر از این رقم باشد.
عمارت وثوقالدوله چگونه به شهرداری رسید؟
مدیر پروژه ساماندهی فضای شهری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی درباره انتقال این مجموعه به شهرداری تهران گفت: این مجموعه در گذشته جزو املاک متعلق به نیروی انتظامی بود و در دوره مدیریت شهری پنجم، شهرداری تهران در قالب تهاتر با نیروی انتظامی، عمارت را تحویل گرفت که این انتقال حدود سالهای ۱۳۹۸ یا ۱۳۹۹ انجام شد.
جلوداری با اشاره به سابقه خطر تخریب این بنا تصریح کرد: در دهه ۹۰ موضوع خرید این مجموعه و تخریب عمارت برای ساختوساز جدید مطرح شده بود، اما با پیگیری و کنشگری فعالان حوزه میراث فرهنگی و شهری، این بنا از خطر تخریب نجات یافت. باغ سلیمانیه نیز در کمیسیون باغات به عنوان باغ تاریخی ثبت شد و خود عمارت در فهرست آثار میراث فرهنگی قرار گرفت.
عمارت ۹۵۰ متری با معماری ارزشمند قاجاری
وی درباره ویژگیهای معماری عمارت وثوقالدوله گفت: این بنا حدود ۹۵۰ مترمربع مساحت دارد و در دو طبقه احداث شده است که از نظر معماری واجد ارزش است. نمای آجری، بخش الحاقی، تناسب فضاهای پر و خالی، قوسهای بهکاررفته در معماری داخلی و گچبریهای ظریف از جمله ویژگیهای این عمارت به شمار میروند.
جلوداری افزود: این بنا در مقایسه با برخی عمارتهای تاریخی دوره قاجار تزئینات کمتری دارد اما از نظر معماری و جزئیات اجرا ارزشمند است و در طراحی آن میتوان تأثیر معماری سنتی و همچنین نگاه متفاوت و ارتباط وثوقالدوله با فضای فرهنگی و معماری اروپا را مشاهده کرد.
وی با اشاره به وضعیت سازه پس از حمله موشکی خاطرنشان کرد: با توجه به شدت حملات موشکی، انتظار نمیرفت ساختمان تا این اندازه استوار باقی بماند و پایداری بنا نشان داد که سازه از استحکام قابل توجهی برخوردار است.
بهرهبرداری از عمارت در گرو تأمین اعتبار
جلوداری درباره زمان بازگشایی عمارت وثوقالدوله گفت: یکی از چالشهای اصلی در شرایط فعلی، تأمین نقدینگی است. در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز پیشبینی میکنیم عملیات مرمت طی حدود یک سال به پایان برسد و پس از آن پروژه وارد مرحله تجهیز و آمادهسازی برای بهرهبرداری شود.
مدیر پروژه ساماندهی فضای شهری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی همچنین با اشاره به وضعیت بوستان سلیمانیه پیش از جنگ گفت: این بوستان پیش از وقوع جنگ به بوستان مادر و کودک تبدیل شده بود و از فضاهای پرنشاط و پرمخاطب منطقه محسوب میشد و بهویژه بانوان اقبال زیادی به آن داشتند. در حال حاضر به دلیل شرایط امنیتی، امکان استفاده عمومی از مجموعه مانند گذشته فراهم نیست.
جلوداری در پایان با تأکید بر اهمیت استفاده از نیروهای متخصص در مرمت بناهای تاریخی گفت: در مرمت بناهای تاریخی از شرکتها و مجموعههایی استفاده میشود که دارای تخصص و صلاحیت در حوزه میراث فرهنگی و مرمت بناهای تاریخی باشند تا عملیات مقاومسازی و مرمت با رعایت ضوابط میراث فرهنگی و با حفظ اصالت و ارزشهای معماری بنا انجام شود.
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