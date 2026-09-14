نخستین اظهارنامه قضایی با کمک هوش مصنوعی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد: در راستای سیاست کلان دستگاه قضا بهمنظور تسهیل دسترسی مردم به عدالت و توسعه خدمات غیرحضوری، امکان تنظیم و ارسال اظهارنامه و لایحه با استفاده از راهنمای هوشمند قضایی فراهم شد.
بر اساس این خدمت، اشخاصی که قصد تنظیم و ارسال اظهارنامه یا لایحه را دارند، میتوانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک قضایی و استفاده از راهنماهای هوشمند قضایی، از ظرفیت هوش مصنوعی برای تهیه متن مورد نیاز خود استفاده کنند و پس از تکمیل اطلاعات، نسبت به ارسال آن اقدام کنند.
این خدمت با هدف سادهتر شدن فرآیندهای قضایی و کاهش نیاز مردم به مراجعه حضوری و دریافت خدمات تخصصی برای تنظیم متون قضایی طراحی شده است و به کاربران این امکان را میدهد با ارائه موضوع و اطلاعات مورد نیاز، در فرآیند تنظیم متن اظهارنامه یا لایحه از راهنمایی هوشمند بهرهمند شوند.
ثبت نخستین اظهارنامه در ساعت ۳:۴۸ بامداد
نخستین تجربه استفاده از این خدمت، ساعت ۳:۴۸ بامداد روز ۱۴ شهریورماه رقم خورد؛ زمانی که یک شهروند اهل تبریز با استفاده از هوش مصنوعی، اظهارنامه خود را تنظیم و بهصورت غیرحضوری ارسال کرد.
این شهروند درباره نحوه استفاده از این خدمت اظهار کرد: ساعت ۳:۴۸ بامداد روز ۱۴ شهریورماه بود که با استفاده از یکی از راهنماهای هوشمند قضایی در درگاه خدمات الکترونیک قضایی موفق شدم متن اظهارنامه مرتبط با خواسته خود را تهیه و برای شخص مورد نظر ارسال کنم.
وی اظهار کرد: متنی که توسط هوش مصنوعی تهیه شده بود، از جهات حقوقی کاملا عالی و عاری از هر گونه مشکل بود و کل فرآیند تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه در کمتر از چند دقیقه انجام شد که از این بابت کمال تشکر و قدردانی را از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارم.
راهاندازی این خدمت را میتوان گامی دیگر در مسیر توسعه خدمات هوشمند قضایی و استفاده هدفمند از فناوریهای نوین برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات دستگاه قضایی دانست که در آن تلاش میشود بخشی از فرآیندهای قضایی، بدون نیاز به مراجعه حضوری و با استفاده از ابزارهای هوشمند، سادهتر، سریعتر و در دسترستر شود.
در این چارچوب، استفاده از هوش مصنوعی در تنظیم اظهارنامه و لایحه، ظرفیت جدیدی را در اختیار شهروندان قرار میدهد تا بتوانند در هر ساعت از شبانهروز و بدون مراجعه حضوری، فرآیند تهیه و ارسال متون قضایی خود را آغاز و تکمیل کنند.
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