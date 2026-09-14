تأکید مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر بر آمادگی کامل مدارس برای سال تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر عصر دوشنبه در اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق قطب شمال استان بوشهر در گناوه اظهار کرد: روزهای منتهی به بازگشایی مدارس از اهمیت ویژهای برخوردار است و همه مجموعه آموزش و پرورش باید با برنامهریزی دقیق برای شروع سال تحصیلی آماده باشند.
وی با بیان اینکه بازگشایی مدارس صرفاً یک رویداد تقویمی نیست، افزود: آغاز سال تحصیلی، شروع مسیری سرشار از امید، نشاط و حرکت برای ساختن آینده فرزندان کشور است و باید با همین نگاه برای استقبال از دانشآموزان برنامهریزی کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: فراهمکردن محیطی ایمن، شاد، استاندارد و آماده برای دانشآموزان، از مهمترین وظایف مجموعه آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس است.
بررسی آمادگی مناطق آموزشی
اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش قطب شمال استان بوشهر با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، جمعی از اعضای شورای معاونان و مشاوران مدیرکل و مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستانهای گناوه و دیلم و مناطق شبانکاره، سعدآباد و بندر ریگ در شهرستان گناوه برگزار شد.
در این نشست، آخرین اقدامات و برنامههای مناطق آموزشی برای آغاز سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و همافزایی بیشتر میان اداره کل آموزش و پرورش استان و شهرستانها و مناطق تأکید شد.
دانشفر با اشاره به نقش مدیران مناطق در اجرای موفق برنامههای بازگشایی مدارس، خواستار پیگیری دقیق امور و رفع موانع احتمالی پیش از آغاز رسمی فعالیت مدارس شد تا دانشآموزان در نخستین روز سال تحصیلی با محیطی آماده و بانشاط مواجه شوند.
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