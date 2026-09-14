به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه تجلیل از قاریان مجری برنامه های قرآنیِ اجتماعات شبانه مردمی ایلام که امروز(دوشنبه۲۳ شهریور)برگزار شد، مدیرکل تبلیغات استان بر لزوم تبدیل مطالبه خونخواهی به یک فرهنگ نهادینهشده در لایههای مختلف جامعه تأکید کرد.
حجتالاسلام علی رحیمی در سخنان خود با تحلیل جایگاه اجتماعی قصاص، اعلام کرد: مطابق با آموزههای قرآن کریم، قصاص نه تنها یک عمل عدالتخواهانه، بلکه تضمینکننده حیات و امنیت در جامعه است. وی افزود: تعقیب قاتلان امام شهید، یکی از مولفههای اصلی در حفظ مصونیت مردم و بخصوص مسئولین محسوب میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام همچنین به ابعاد نوین جنگ نرم و عملیات گفتمانی اشاره کرد و گفت: استفاده از تولیدات چندرسانهای برای پیشبرد موضوع خونخواهی، به قدری اثرگذار بوده که واکنشهای انفعالی دشمنان، گواهی بر موفقیت جبهه حق در این عملیات است.
در پایان این نشست، از قاریان و فعالان حوزه قرآن که طی ۲۰۰ شب در اجتماعات مردمی ایلام به ترویج کلام وحی پرداختهاند، تجلیل شد.
همچنین حجتالاسلام رحیمی از این فعالان قرآنی خواست تا با تمرکز بر آیات مربوط به قصاص، آگاهیبخشی در حوزه حقوق عمومی و مطالبهگری دینی این فراز ها از آیات اللهی را در برنامههای خود قرار دهند.
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