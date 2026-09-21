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کد مطلب 6953787
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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

سیدافقهی: تکیه بر بیگانگان نمی‌تواند کشوری را مصون کند

سیدافقهی: تکیه بر بیگانگان نمی‌تواند کشوری را مصون کند

سیدافقهی کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: نیروهای اجاره ای و تکیه بر بیگانگان هیچگاه نمی ‌تواند یک کشور را مصونیت ببخشد.

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