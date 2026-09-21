دریافت 19 MB کد مطلب 6953787 https://mehrnews.com/x3d7d3 ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴ کد مطلب 6953787 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴ سیدافقهی: تکیه بر بیگانگان نمیتواند کشوری را مصون کند سیدافقهی کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: نیروهای اجاره ای و تکیه بر بیگانگان هیچگاه نمی تواند یک کشور را مصونیت ببخشد. کپی شد مطالب مرتبط انتخابات عراق سرنوشت ساز است و نباید تحت القائات آمریکا قرار گیرد سیدافقهی: آمریکا در پی ایجاد شکاف میان دیپلماسی و مقاومت است برچسبها عربستان سعودی سیدسلمان سیدافقهی ایران
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