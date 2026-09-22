ایران در مقابله با آلودگی نفتی خزر پیشرو است

معاون دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، ایران را در زمینه مقابله با آلودگی‌های نفتی دریای خزر پیشرو دانست.