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کد مطلب 6954978
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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

ایران در مقابله با آلودگی نفتی خزر پیشرو است

ایران در مقابله با آلودگی نفتی خزر پیشرو است

معاون دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، ایران را در زمینه مقابله با آلودگی‌های نفتی دریای خزر پیشرو دانست.

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