دریافت 4 MB کد مطلب 6954978 https://mehrnews.com/x3d7Jm ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵ کد مطلب 6954978 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵ ایران در مقابله با آلودگی نفتی خزر پیشرو است معاون دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست، ایران را در زمینه مقابله با آلودگیهای نفتی دریای خزر پیشرو دانست. کپی شد مطالب مرتبط کاهش تراز خزر؛ چالش مشترک پنج کشور ساحلی کنوانسیون خزر؛ سلب اهرم چانهزنی ایران یا فرصتی برای پایان یک مناقشه؟ کاهش تراز دریای خزر شتاب گرفته است برچسبها دریای خزر آلودگی دریایی آلودگی دریای خزر
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