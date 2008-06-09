دورنمای روابط تهران - بغداد؛ ریل گذاری حرکت استراتژیک در عمق خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تحلیل این رسانه صربی، جمهوری اسلامی ایران ازمعدود کشورهایی است که نخست وزیر عراق درجریان سفر به آن با تمام مقامات رسمی دیدار و مذاکره داشته و در خصوص مهم ترین مسائل مربوط به کشورش گفتگو کرده است.

آنگونه که RTV در گزارش خود آورده، تعمیق مناسبات استراتژیک ایران و عراق در ابعاد مختلف، مهم ترین دستور کار سفر مالکی به تهران و مذاکرات او با مقامات کشورمان است.

در گزارش تحلیلی این شبکه خبری با اشاره به تشابهات فرهنگی - مذهبی فراوان دو ملت ایران و عراق، آمده است: نخست وزیر عراق در جریان سومین سفرش به ایران، علاوه بر مذاکره با مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور این کشور به شهر مشهد (واقع در شمال شرقی ایران) به عنوان یکی از مراکز مهم جهان تشیع سفر خواهد کرد.

شبکه رادیو و تلویزیون وویوودینا می افزاید: از دیگر مسائلی که در جریان سفر مالکی به تهران مورد تمرکز مقامات دو کشور قرار دارد، موضوعات اقتصادی مورد توجه دو طرف است؛ بر اساس اخبار منتشر شده، یکی از مهم ترین دستورات مطرح در مذاکرات مالکی با وزیر خارجه و معاون اول رئیس جمهور ایران، مسئله واردات آب به عراق و صادرات نفت از این کشور بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش خبری - تحلیلی با اشاره به سفر مهم دکتر احمدی نژاد به عراق که در روزهای پایانی سال گذشته انجام شد، می خوانیم: در حالی که مقامات ایرانی چندین بار اتهامات واشنگتن در خصوص دخالت در امور داخلی عراق و حمایت از گروه های شبه نظامی در آن کشور را تکذیب کرده، آمریکا همچنان اتهامات خود علیه نوع حضور ایران در عراق را ادامه می دهد و این نوع مواجهه تهران-واشنگتن درشرایطی صورت گرفته که ایران ازمخالفان اصلی تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق محسوب می شود.

RTV در پایان گزارش خود با اشاره مجدد با قرابت های فرهنگی ایرانیان و عراقیان یادآور می شود : نباید از یاد برد که نوری مالکی در دوران حکومت صدام حسین برعراق، از جمله شیعیانی بود که از سوی ایران حمایت شده و حتی در آن کشور زندگی می کرده است.