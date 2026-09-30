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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

عسکری: مسائل آب، کشاورزی و محیط زیست بوشهر با جدیت پیگیری می‌شود

عسکری: مسائل آب، کشاورزی و محیط زیست بوشهر با جدیت پیگیری می‌شود

بوشهر - رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: مسائل و چالش‌های حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست استان بوشهر با جدیت در مجلس دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری عصر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل کشاورزی استان بوشهر اظهار کرد: مسائل و مشکلات حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست استان بوشهر در جریان این سفر مورد بررسی قرار گرفت و پیگیری این موضوعات با جدیت در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

وی افزود: برای بررسی دقیق‌تر مسائل و رسیدن به راهکارهای اجرایی، جلسه‌ای با حضور وزرای مرتبط در تهران برگزار خواهیم کرد و موضوعات مطرح‌شده در این نشست را در آن جلسه دنبال می‌کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چالش‌های بخش کشاورزی استان بوشهر، مسائل مرتبط با آب و همچنین مشکلات و ظرفیت‌های حوزه آبزی‌پروری بررسی و برای رفع آنها پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

عسکری خاطرنشان کرد: هدف از این پیگیری‌ها، تبدیل مسائل و مطالبات مطرح‌شده در استان به تصمیمات اجرایی و فراهم کردن زمینه برای تقویت بخش‌های کشاورزی و آبزی‌پروری است.

کد مطلب 6963986

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