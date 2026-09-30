به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد جمشیدی عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای بیست‌وهفتمین مانور سراسری طرح مهتاب در روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این مانور با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، شناسایی و برخورد با مصادیق استفاده غیرمجاز از شبکه و همچنین ساماندهی و بهبود وضعیت شبکه توزیع برق در حوزه ستادی شرکت اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات جهادی، ۳۶ اکیپ عملیاتی در بخش‌های جمع‌آوری برق غیرمجاز، تست و بازرسی و نصب و تعویض کنتور فعالیت داشتند و اقدامات مختلفی برای تسریع در فرآیندهای اجرایی و افزایش دقت در پایش شبکه انجام شد.

بازرسی اماکن تجاری و چاه‌های کشاورزی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با بیان اینکه بازرسی‌ها در بخش‌های مختلف انجام گرفت، تصریح کرد: تست و بازرسی اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، پاکسازی ورودی شهرها و محورهای روستایی و نصب فیوزهای محدودکننده از جمله اقدامات انجام‌شده در این مانور بود.

جمشیدی ادامه داد: در جریان اجرای این مانور، ۱۱۴ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری و همچنین ۱۵۸ متر کابل مربوط به مکان‌های دارای برق غیرمجاز جمع‌آوری شد.

نصب ۷۲ انشعاب جدید و تعویض ۵۲ کنتور معیوب

وی همچنین از نصب ۷۲ انشعاب جدید و ۶۲ انشعاب غیردائم خبر داد و گفت: در راستای ارتقای دقت اندازه‌گیری و اصلاح تجهیزات، ۱۵ دستگاه شمارشگر نصب و ۵۲ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان اضافه کرد: در این عملیات همچنین ۵۱ مورد فیوز محدودکننده نصب و ۵۸ انشعاب کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفت.

بررسی ۲۸ انشعاب مساجد و اماکن مذهبی

جمشیدی با اشاره به توجه ویژه به اماکن مذهبی در فرآیندهای بازرسی اظهار داشت: در این مانور ۲۸ انشعاب مساجد و اماکن مذهبی نیز مورد تست و بررسی قرار گرفت.

جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز دستفروشان و خودروهای سیار

وی خاطرنشان کرد: در ادامه اقدامات انجام‌شده، ۴ انشعاب مربوط به دستفروشان و خودروهای سیار که به‌صورت غیرمجاز از شبکه برق استفاده می‌کردند نیز شناسایی و جمع‌آوری شد.