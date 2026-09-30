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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

شناسایی و جمع‌آوری ۱۱۴ مورد انشعاب برق غیرمجاز در لرستان

شناسایی و جمع‌آوری ۱۱۴ مورد انشعاب برق غیرمجاز در لرستان

خرم‌آباد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از شناسایی و جمع‌آوری ۱۱۴ مورد انشعاب برق غیرمجاز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد جمشیدی عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای بیست‌وهفتمین مانور سراسری طرح مهتاب در روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این مانور با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، شناسایی و برخورد با مصادیق استفاده غیرمجاز از شبکه و همچنین ساماندهی و بهبود وضعیت شبکه توزیع برق در حوزه ستادی شرکت اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات جهادی، ۳۶ اکیپ عملیاتی در بخش‌های جمع‌آوری برق غیرمجاز، تست و بازرسی و نصب و تعویض کنتور فعالیت داشتند و اقدامات مختلفی برای تسریع در فرآیندهای اجرایی و افزایش دقت در پایش شبکه انجام شد.

بازرسی اماکن تجاری و چاه‌های کشاورزی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با بیان اینکه بازرسی‌ها در بخش‌های مختلف انجام گرفت، تصریح کرد: تست و بازرسی اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، پاکسازی ورودی شهرها و محورهای روستایی و نصب فیوزهای محدودکننده از جمله اقدامات انجام‌شده در این مانور بود.

جمشیدی ادامه داد: در جریان اجرای این مانور، ۱۱۴ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری و همچنین ۱۵۸ متر کابل مربوط به مکان‌های دارای برق غیرمجاز جمع‌آوری شد.

نصب ۷۲ انشعاب جدید و تعویض ۵۲ کنتور معیوب

وی همچنین از نصب ۷۲ انشعاب جدید و ۶۲ انشعاب غیردائم خبر داد و گفت: در راستای ارتقای دقت اندازه‌گیری و اصلاح تجهیزات، ۱۵ دستگاه شمارشگر نصب و ۵۲ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان اضافه کرد: در این عملیات همچنین ۵۱ مورد فیوز محدودکننده نصب و ۵۸ انشعاب کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفت.

بررسی ۲۸ انشعاب مساجد و اماکن مذهبی

جمشیدی با اشاره به توجه ویژه به اماکن مذهبی در فرآیندهای بازرسی اظهار داشت: در این مانور ۲۸ انشعاب مساجد و اماکن مذهبی نیز مورد تست و بررسی قرار گرفت.

جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز دستفروشان و خودروهای سیار

وی خاطرنشان کرد: در ادامه اقدامات انجام‌شده، ۴ انشعاب مربوط به دستفروشان و خودروهای سیار که به‌صورت غیرمجاز از شبکه برق استفاده می‌کردند نیز شناسایی و جمع‌آوری شد.

کد مطلب 6964045

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