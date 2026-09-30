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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

امانت‌داری کلید توسعه فرهنگ وقف

امانت‌داری کلید توسعه فرهنگ وقف

نظر آباد- رییس اداره اوقاف نظرآباد در نشست با متولیان موقوفات، رعایت امانت‌داری و عمل به نیات واقفان را ضامن گسترش فرهنگ وقف در جامعه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز ،سیدعباس یاهو رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نظرآباد در دیدار با برخی متولیان موقوفات شهرستان نظرآباد با بیان اینکه باید آحاد جامعه را با اهمیت وقف آشنا کرد، گفت: متولیان موقوفات، اصل امانت‌داری در موقوفات را رعایت کنند.

رییس اوقاف نظرآباد با بیان اینکه باید جامعه با سنت حسنه وقف به‌عنوان یک نیت خداپسندانه آشنا شود، اظهار کرد: باید فرهنگ وقف در جامعه ترویج و توسعه یابد.

وی با بیان اینکه یکی از بهترین راه‌های ترویج فرهنگ معرفی آثار وقف در جامعه است، افزود: بیان دستاوردها و آثار و برکات پدیده بزرگ وقف برای جامعه می‌تواند زمینه ترغیب مردم به این فرهنگ دینی و ماندنی را فراهم کند.

سیدعباس یاهو با بیان اینکه نقش متولیان وقف بسیار سنگین و حساس است، بیان کرد: عمل امینانه به نیات واقف و همچنین رعایت اصل امانتداری در رابطه با موقوفات می‌تواند زمینه ترویج این فرهنگ در جامعه را فراهم کند.

وی توجه به محرومان و همچنین امور فرهنگی را نیز توسط متولیان موقوفات امری پسندیده دانست و گفت: در شرایطی که مردم نتایج و دستاوردهای فرهنگ وقف در جامعه را مشاهده کنند طبیعی است که زمینه توسعه فرهنگ وقف نیز فراهم شود.

کد مطلب 6964047

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