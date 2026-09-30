به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ محمد بوستان‌افروز بعدازظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در جریان عملیات‌های نظارتی و اجرایی اخیر در حوزه دیناروند، مأموران یگان حفاظت امور اراضی طی ۲۶ مورد عملیات مجزا موفق شدند بیش از ۲۷۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی را که برای تغییر کاربری غیرقانونی و به‌صورت پی‌کنی مورد تعرض قرار گرفته بود، آزادسازی کنند.

وی افزود: حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، نقش مهمی در حفظ ظرفیت‌های تولیدی و تحقق توسعه پایدار دارد و یگان حفاظت امور اراضی با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و عملیاتی، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای خود را دنبال می‌کند.

تغییر کاربری غیرمجاز؛ تهدیدی برای منابع تولید

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین، تصریح کرد: تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی می‌تواند زنجیره‌ای از آسیب‌ها را به دنبال داشته باشد که از نابودی تنوع زیستی و تشدید بحران کم‌آبی تا کاهش زمین‌های تولیدی را شامل می‌شود.

بوستان‌افروز ادامه داد: یگان حفاظت امور اراضی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی و تیم‌های عملیاتی، برای پیشگیری از این آسیب‌ها تلاش می‌کند و با کوچک‌ترین موارد تغییر کاربری غیرمجاز نیز برخورد خواهد کرد.

برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز

وی در پایان با هشدار به متخلفان تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات گفت: مأموریت یگان حفاظت امور اراضی در استان، ایجاد نظم در اراضی و تضمین اجرای قوانین حفظ کاربری است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان خاطرنشان کرد: برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بخشی از مسئولیت این یگان برای حفاظت از اراضی کشاورزی استان است و عملیات‌های نظارتی و اجرایی در تمامی حوزه‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.