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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

آزادسازی ۲۷۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی در خرم‌آباد

آزادسازی ۲۷۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی در خرم‌آباد

خرم‌آباد- فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان از آزادسازی ۲۷۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی در «دیناروند» خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ محمد بوستان‌افروز بعدازظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در جریان عملیات‌های نظارتی و اجرایی اخیر در حوزه دیناروند، مأموران یگان حفاظت امور اراضی طی ۲۶ مورد عملیات مجزا موفق شدند بیش از ۲۷۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی را که برای تغییر کاربری غیرقانونی و به‌صورت پی‌کنی مورد تعرض قرار گرفته بود، آزادسازی کنند.

وی افزود: حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، نقش مهمی در حفظ ظرفیت‌های تولیدی و تحقق توسعه پایدار دارد و یگان حفاظت امور اراضی با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و عملیاتی، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای خود را دنبال می‌کند.

تغییر کاربری غیرمجاز؛ تهدیدی برای منابع تولید

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین، تصریح کرد: تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی می‌تواند زنجیره‌ای از آسیب‌ها را به دنبال داشته باشد که از نابودی تنوع زیستی و تشدید بحران کم‌آبی تا کاهش زمین‌های تولیدی را شامل می‌شود.

بوستان‌افروز ادامه داد: یگان حفاظت امور اراضی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی و تیم‌های عملیاتی، برای پیشگیری از این آسیب‌ها تلاش می‌کند و با کوچک‌ترین موارد تغییر کاربری غیرمجاز نیز برخورد خواهد کرد.

برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز

وی در پایان با هشدار به متخلفان تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات گفت: مأموریت یگان حفاظت امور اراضی در استان، ایجاد نظم در اراضی و تضمین اجرای قوانین حفظ کاربری است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان خاطرنشان کرد: برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بخشی از مسئولیت این یگان برای حفاظت از اراضی کشاورزی استان است و عملیات‌های نظارتی و اجرایی در تمامی حوزه‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6964053

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