به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی عصر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه ها، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی و پیگیری مطالبات مردمی، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس لرستان با همکاری تعزیرات حکومتی از چندین واحد مشاور املاک در سطح شهرستان خرم‌آباد بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۲ واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلف شناسایی و برابر ضوابط قانونی و دستور قضائی پلمب شدند.

تخلفاتی که به پلمب واحدها منجر شد

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان ادامه داد: گران‌فروشی، درخواست وجه اضافه، صدور فاکتور جعلی و ثبت نکردن معاملات ملکی در سامانه کاتب از جمله تخلفات احراز شده در این واحدها بود.

کوهزادی همچنین گفت: برای ۲ واحد صنفی دیگر نیز به دلیل مشاهده تخلفات، اخطار قانونی صادر شد.

برخورد قانونی با تضییع حقوق شهروندان

وی با تأکید بر حمایت پلیس از حقوق شهروندان تصریح کرد: واحدهای صنفی قانون‌مدار مورد حمایت پلیس هستند، اما با واحدهایی که با ارتکاب تخلف موجب تضییع حقوق مردم و نارضایتی شهروندان شوند، برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق مجاری قانونی به پلیس اطلاع دهند.