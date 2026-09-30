  1. استانها
  2. لرستان
۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

پلمب ۲ واحد مشاور املاک متخلف در خرم‌آباد

پلمب ۲ واحد مشاور املاک متخلف در خرم‌آباد

خرم‌آباد- رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان از پلمب ۲ واحد صنفی مشاور املاک متخلف در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی عصر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه ها، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی و پیگیری مطالبات مردمی، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس لرستان با همکاری تعزیرات حکومتی از چندین واحد مشاور املاک در سطح شهرستان خرم‌آباد بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۲ واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلف شناسایی و برابر ضوابط قانونی و دستور قضائی پلمب شدند.

تخلفاتی که به پلمب واحدها منجر شد

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان ادامه داد: گران‌فروشی، درخواست وجه اضافه، صدور فاکتور جعلی و ثبت نکردن معاملات ملکی در سامانه کاتب از جمله تخلفات احراز شده در این واحدها بود.

کوهزادی همچنین گفت: برای ۲ واحد صنفی دیگر نیز به دلیل مشاهده تخلفات، اخطار قانونی صادر شد.

برخورد قانونی با تضییع حقوق شهروندان

وی با تأکید بر حمایت پلیس از حقوق شهروندان تصریح کرد: واحدهای صنفی قانون‌مدار مورد حمایت پلیس هستند، اما با واحدهایی که با ارتکاب تخلف موجب تضییع حقوق مردم و نارضایتی شهروندان شوند، برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق مجاری قانونی به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6964058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها