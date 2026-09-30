به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی «جلال‌الدین امیری»، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، «حسین کوشکی» به عنوان سرپرست مرکز آموزشی و درمانی شهید رحیمی خرم‌آباد منصوب شد.

تأکید بر ارتقای توانمندی کادر درمان

در حکم انتصاب «حسین کوشکی»، بر مدیریت و ارتقای توانمندی‌های کارکنان و پزشکان این مرکز با حفظ کرامت انسانی بیماران و مراجعان تأکید شده است.

همچنین توجه ویژه به بهره‌وری، تقویت حضور مؤثر اعضای هیئت علمی و تعامل با مدیران گروه‌های آموزشی بالینی از دیگر محورهای مورد تأکید در این حکم است.

ساماندهی اورژانس و مدیریت تخت‌های بیمارستانی

در این حکم، ساماندهی ویژه بخش اورژانس بیمارستان و مدیریت مؤثر تخت‌های بیمارستانی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین بر توجه به اقتصاد درمان و حرکت در چارچوب سیاست‌های کلان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها، با نگاه ویژه به بخش‌های پشتیبان تأکید شده است.

استفاده از ظرفیت خیرین سلامت

از دیگر محورهای مورد تأکید در حکم سرپرست مرکز آموزشی و درمانی شهید رحیمی، استفاده از ظرفیت مجمع خیرین سلامت و سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین تلاش برای جلب رضایت مؤثر فراگیران آموزشی این مرکز است.

گفتنی است «حسین کوشکی»، متخصص قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان است.

پیش از این، «مانیا بیرانوند» ریاست مرکز آموزشی و درمانی شهید رحیمی خرم‌آباد را بر عهده داشت که ضمن قدردانی از خدمات وی، مسئولیت این مرکز به « کوشکی» سپرده شد.