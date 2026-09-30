به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رزمندگان حزب الله لبنان در پیامی ، بیعت خود را با آرمان‌های مقاومت و دبیرکل حزب الله تجدید کردند.

در این پیام آمده است؛

از رزمندگان مقاومت اسلامی به سیدالشهدای امت اسلامی حسین نصرالله قدس سره : ای سید ما، پژواک صدای تو همچنان انقلابی در درون ما به پا می کند. ما زیربار ذلت و خواری نمی رویم و به دنبال انتقام کربلایی از هر ظالم و زورگویی هستیم. روزگار گواهی خواهد داد که حزب خدا پیروز است.

در ادامه این نامه خطاب به شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله نیز آمده است: ای شیخ بزرگوار ما، به خدا و به ما توکل کن، و مطمئن باش که اگر به ما فرمان دهی که در این سرزمین جان خود را بسپاریم و تکان نخوریم، ما در هر جایی که باید باشیم، مطیع فرمان تو، آماده در هر عرصه، خواهیم بود. ما سلاح‌های خود را زمین نگذاشته‌ایم و نخواهیم گذاشت.

در ادامه این پیام آمده است: از مجاهدین مقاومت اسلامی به شریف‌ترین و پاک‌ترین مردمان؛ ما صبر و فداکاری‌های شما را برای این سرزمین و این مقاومت ارج می‌نهیم. ما متعهد می‌شویم که گرانبهاترین دارایی خود، یعنی خون و جانمان را برای عزت و کرامت شما تقدیم کنیم.