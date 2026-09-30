آیت الله صفایی بوشهری: ظرفیت های بوشهر روایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری چهارشنبه شب در دیدار مدیر کل و جمعی از کارکنان صدا و سیمای مرکز بوشهر، با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و انسانی استان بوشهر گفت: بوشهر در طول تاریخ همواره یکی از کانون‌های اصلی مقاومت در برابر استعمار بوده و باید این هویت تاریخی با زبان هنر و رسانه به‌درستی برای نسل جدید روایت شود.

وی با اشاره به برنامه «ایران جان» اظهار کرد: این برنامه فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های استان‌ها و ایجاد اقتدار رسانه‌ای برای کشور است و استان بوشهر با توجه به پیشینه تاریخی، جایگاه راهبردی، ظرفیت‌های اقتصادی و نقش آن در دفاع از ایران، شایستگی ارائه در سطح ملی را دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه برنامه‌سازی درباره استان‌ها نیازمند کار کارشناسی، اندیشه‌ورزی و مدیریت محتوایی است، افزود: فرصت چندماهه‌ای که برای تولید برنامه «ایران جان» در استان بوشهر وجود دارد باید به‌صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد و ظرفیت‌های استان به شکل دقیق، جذاب و حرفه‌ای معرفی شود.

بوشهر؛ سرزمین مقاومت در برابر استعمار

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره هویت مقاومتی مردم بوشهر تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین افتخارات استان بوشهر این است که «مقاومت در بوشهر فرهنگ شده است» و این گزاره باید یکی از محورهای اصلی برنامه‌سازی رسانه‌ای درباره استان باشد.

وی ادامه داد: مقاومت مردم بوشهر سابقه‌ای چندصدساله دارد و از نخستین رویارویی‌های مردم این منطقه با پرتغالی‌ها آغاز شده و در دوره‌های مختلف تاریخی در برابر استعمارگران ادامه یافته است.

امام جمعه بوشهر با تأکید بر اینکه روایت مقاومت بوشهر نباید تنها به مبارزات رئیسعلی دلواری محدود شود، گفت: باید برای مخاطب تبیین شود که بوشهر در مقاطع مختلف تاریخی چه نقشی در جلوگیری از نفوذ بیگانگان و حفظ تمامیت ایران داشته است.

وی افزود: هر زمان قدرت‌های استعماری قصد فشار بر ایران یا مداخله در امور کشور را داشتند، بوشهر یکی از نخستین نقاطی بود که مورد حمله قرار گرفت؛ بنابراین بوشهر در کنار اینکه پاشنه آشیل نظام سیاسی ایران بوده، در مقابل، به‌عنوان سپر مقتدر قدرت ایران نیز عمل کرده است.

زنان لرده؛ روایتی جهانی از مقاومت

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به حماسه زنان لرده اظهار کرد: زنان لرده یکی از نمونه‌های برجسته مبارزات ضداستعماری در تاریخ جهان هستند و نباید این حماسه در روایت‌های رسانه‌ای کوچک و محدود نشان داده شود.

وی افزود: روایت مقاومت زنان و مردان این سرزمین باید با توجه به اهداف، شرایط تاریخی و پیامدهای آن بازخوانی شود تا نسل جدید بداند این مردم چگونه با امکانات محدود در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادند و از سرزمین، دین و هویت ملی خود دفاع کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به برخی اسناد و خاطرات تاریخی مربوط به حضور انگلیسی‌ها در بوشهر گفت: در خاطرات برخی نیروهای انگلیسی نیز از مقاومت مردم بوشهر و دشواری مواجهه با آنان سخن گفته شده است و این اسناد می‌تواند مبنای تولید آثار مستند و تاریخی ارزشمندی قرار گیرد.

ریشه مقاومت بوشهری‌ها در دیانت و غیرت ملی است

آیت‌الله صفایی‌بوشهری ریشه مقاومت مردم بوشهر را در دو مؤلفه «دیانت» و «غیرت ملی» دانست و گفت: در بسیاری از مقاطع تاریخی، مبارزان بوشهری برای مقابله با بیگانگان به پشتوانه اعتقادات دینی و احکام شرعی حرکت کردند و در کنار آن، دفاع از آب و خاک و عزت ملی را وظیفه خود می‌دانستند.

وی با اشاره به شخصیت رئیسعلی دلواری و دیگر مبارزان بوشهری افزود: در تاریخ این سرزمین نمونه‌های فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد مردم بوشهر حاضر بودند جان خود را فدا کنند، اما حاضر به واگذاری خاک و عزت کشور به بیگانگان نبودند.

فرهنگ بوشهر؛ هویتی که در برابر فرهنگ‌های مهاجم ایستاد

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان گفت: یکی از ویژگی‌های مهم بوشهر این است که با وجود حضور و نفوذ قدرت‌های خارجی در دوره‌های مختلف، هویت فرهنگی مردم استان حفظ شده و حتی در مواردی این مردم توانسته‌اند بر فرهنگ مهاجمان تأثیر بگذارند.

وی افزود: زبان، معماری، موسیقی، آیین‌ها، روابط اجتماعی و سبک زندگی مردم بوشهر، متناسب با جغرافیا، اقلیم و هویت تاریخی این منطقه شکل گرفته است و همین موضوع می‌تواند سوژه‌های متنوعی برای تولید آثار رسانه‌ای باشد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری معماری بوشهر را نیز بخشی از هویت فرهنگی استان دانست و اظهار کرد: معماری سنتی بوشهر با شرایط اقلیمی منطقه تناسب دارد و حتی در جزئیاتی مانند پنجره‌ها، رنگ ساختمان‌ها و نحوه ارتباط بنا با محیط پیرامون، می‌توان ویژگی‌های فرهنگی و زیست‌محیطی مردم این منطقه را مشاهده کرد.

مردم بوشهر بزرگ‌ترین سرمایه استان هستند

وی در ادامه با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین ثروت استان بوشهر مردم آن هستند، تصریح کرد: نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و دیگر ظرفیت‌های اقتصادی تنها بخشی از داشته‌های استان است و سرمایه اصلی بوشهر، مردم این استان هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی مردم استان گفت: مردم بوشهر به مهمان‌نوازی، صمیمیت، ادب، نشاط، روابط اجتماعی مناسب و روحیه محبت شناخته می‌شوند و این ویژگی‌ها باید در برنامه‌های رسانه‌ای به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی معرفی شود.

وی افزود: حتی در رفتارهای روزمره مردم بوشهر می‌توان جلوه‌هایی از این فرهنگ را مشاهده کرد؛ از احترام به دیگران و مهمان‌نوازی گرفته تا صبر و رعایت حقوق یکدیگر در فضای شهری.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت انتقال این فرهنگ به نسل جدید گفت: باید روحیه محبت، مهربانی، غیرت، قناعت و خانواده‌دوستی مردم بوشهر به نوجوانان و جوانان منتقل شود؛ چراکه این ویژگی‌ها بخشی از سرمایه واقعی استان است.

بوشهر باید از استان تجاری به قطب علم و فناوری تبدیل شود

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر گفت: بوشهر از استان‌های ممتاز کشور در حوزه اقتصاد دریاپایه، انرژی و ظرفیت‌های اقتصادی است و باید از نگاه سنتی به استان به‌عنوان محل عبور کالا و تجارت فاصله گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: آینده بوشهر باید بر اقتصاد دانش‌بنیان، علم و فناوری، اقتصاد دریاپایه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های انسانی و دانشگاهی استوار باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناوری استان اظهار کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود که جوانان تحصیل‌کرده استان بتوانند در حوزه علم و فناوری نقش‌آفرینی کنند و تجارت آینده بوشهر، تجارت فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان باشد.

صداوسیما باید برای همه شبکه‌های ملی محتوای بوشهری تولید کند

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با تقدیر از عملکرد صداوسیمای مرکز بوشهر گفت: شبکه استانی باید از فرصت برنامه «ایران جان» برای تولید محتوای فاخر و قابل عرضه در شبکه‌های مختلف ملی استفاده کند.

وی پیشنهاد کرد برای شبکه‌های مختلف از جمله شبکه‌های یک، خبر، مستند، افق، امید، پویا و ورزش، متناسب با مأموریت هر شبکه محتوای ویژه درباره ظرفیت‌های بوشهر تولید شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه به برنامه‌ریزی محتوایی افزود: برای موضوعاتی مانند مقاومت، تاریخ، فرهنگ، اقتصاد، ورزش، جوانان، دریا، انرژی و سبک زندگی مردم بوشهر می‌توان آثار متنوعی تولید کرد که قابلیت پخش در شبکه‌های ملی را داشته باشد.

حمایت از صداوسیما حمایت از یکی از مؤلفه‌های قدرت نظام است

وی همچنین با تأکید بر جایگاه رسانه در شرایط کنونی اظهار کرد: رسانه یکی از ارکان مهم قدرت و مقاومت کشور است و حمایت از صداوسیما، حمایت از یکی از مؤلفه‌های قدرت رسانه‌ای نظام محسوب می‌شود.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با بیان اینکه شرایط کنونی نیازمند روایت دقیق و هوشمندانه ظرفیت‌های کشور است، گفت: رسانه باید با برنامه‌ریزی راهبردی، محتوای فاخر و روایت صحیح، واقعیت‌های جامعه و ظرفیت‌های ایران را برای مخاطبان داخلی و خارجی تبیین کند.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های مدیران و کارکنان صداوسیمای مرکز بوشهر گفت: بوشهر ظرفیت‌های فراوانی دارد و رسانه می‌تواند این ظرفیت‌ها را به بهترین شکل به کشور معرفی کند.