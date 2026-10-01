آغاز اولین بارش پاییزی در ایلام؛ هواشناسی هشدار زرد صادر کرد

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا به محدوده نرمال این زمان از سال می‌رسد، اظهار داشت: این تغییرات جوی در این فصل از سال طبیعی محسوب می‌شود و شهروندان باید نسبت به کاهش دما توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه با توجه به هشدار سطح زرد شماره ۴۲ صادر شده در خصوص افزایش گرادیان فشاری، وزش باد نسبتاً شدید تا شدیدی را برای برخی نواحی استان پیش‌بینی می‌کنیم، تصریح کرد: این وزش باد احتمال آسیب به سازه‌های موقت و سبک را در پی خواهد داشت و لازم است تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود.

کارشناس هواشناسی استان با اشاره به اینکه با توجه به نزدیک شدن و فعالیت سامانه ضعیف بارشی از سمت غرب و شمال غرب به کشور، از اواخر امروز تا اواخر هفته آینده انتظار وقوع بارش پراکنده و رگبار و رعد و برق به ویژه در نواحی مرتفع استان را پیش‌بینی می‌کنیم، خاطرنشان کرد: در این خصوص با به‌روز شدن داده‌های جدید طی روزهای آینده اطلاع‌رسانی دقیق‌تری صورت خواهد گرفت.

میهن پرست در پایان با تأکید بر اینکه شهروندان باید نسبت به این شرایط جوی توجه داشته باشند و تمهیدات لازم را برای مواجهه با وزش باد و کاهش دما در نظر بگیرند، گفت: کشاورزان نیز باید اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند و از هرگونه عملیات کشاورزی در زمان وزش باد شدید خودداری کنند تا کمترین خسارت را متحمل شوند.