سید اسماعیل علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه‌های مستمر برای شناسایی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در شهرستان ساری، اظهار کرد: ۹ ایستگاه ردیابی و پیش‌آگاهی این آفت در مناطق مختلف شهرستان از جمله اسفیوردشوراب، پنبه‌زارکتی، سمسکنده، هولار، تاکام، شویلاشت، فریم، کیاسر و شهر ساری فعال است.

وی افزود: در این ایستگاه‌ها با استفاده از تله‌ها و جلب‌کننده‌های مختلف از جمله تریمدلور، بیولور، سراتراپ و سراتینکس، روند جمعیت آفت به صورت مستمر رصد می‌شود تا بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، اقدامات کنترلی در زمان مناسب انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با بیان اینکه سطح گسترده‌ای از باغات شهرستان تحت پوشش برنامه پایش قرار دارد، گفت: تاکنون ۲۰ هزار و ۹۳۷ هکتار از باغات ساری در طرح ردیابی این آفت قرار گرفته است.

علوی ادامه داد: در راستای کاهش جمعیت و خسارت مگس میوه مدیترانه‌ای، اقدامات زراعی و بهداشتی نیز در سطح ۹ هزار و ۷۹۰ هکتار از باغات شهرستان اجرا شده است.

وی از اجرای عملیات کاوراسپری در سطح ۱۳ هزار و ۶۲۱ هکتار خبر داد و افزود: این اقدام با هدف کنترل جمعیت آفت و کاهش خسارت آن به محصولات باغی انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری آموزش باغداران را یکی از محورهای مهم در برنامه مدیریت این آفت عنوان کرد و گفت: تاکنون سه هزار و ۸۰۵ نفر از بهره‌برداران به صورت انفرادی و یک هزار و ۹۴۱ نفر نیز در قالب آموزش‌های گروهی با روش‌های شناسایی، پیشگیری و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای آشنا شده‌اند.

علوی بر ضرورت مشارکت باغداران در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: رعایت بهداشت باغ، جمع‌آوری و معدوم‌سازی میوه‌های آلوده و ریخته‌شده و اجرای به‌موقع توصیه‌های کارشناسان می‌تواند در کاهش جمعیت و خسارت این آفت مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: شبکه ردیابی و پیش‌آگاهی مگس میوه مدیترانه‌ای در شهرستان ساری به صورت مستمر فعال است و اطلاعات به‌دست‌آمده از این شبکه برای شناسایی کانون‌های افزایش جمعیت آفت و هدایت اقدامات کنترلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.