خبرگزاری مهر - گروه استان ها: میوه و تره‌بار، یکی از زیرساخت‌های اساسی هر شهر محسوب می‌شود که نقشی کلیدی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کنترل قیمت‌ها ایفا می‌کند و نبود آن، زنجیره توزیع را از مزرعه تا سفره مردم مختل می‌سازد.

در استان ایلام، نبود میدان میوه و تره‌بار سال‌هاست که به یکی از دغدغه‌های جدی مردم، کشاورزان و فعالان صنفی تبدیل گردیده؛ این کمبود، موجب شده محصولات کشاورزی بدون مدیریت متمرکز و نظارت بهداشتی، در معابر عمومی عرضه شوند و چهره شهر نیز از این وضعیت آسیب ببیند.

حضور پررنگ واسطه‌ها در زنجیره توزیع، یکی از مهم‌ترین پیامدهای نبود این زیرساخت است؛ در واقع آنان با خرید محصولات از کشاورزان به قیمت ناچیز و فروش آن با قیمت‌های بالا، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کنند و فاصله قیمت تولید تا مصرف را روزبه‌روز افزایش می‌دهند.

در سال‌های اخیر، مسئولان بارها از پیگیری برای احداث این میدان سخن گفته‌اند و زمین‌هایی نیز در نظر گرفته شده، اما روند اجرای پروژه به دلایل مختلف با کندی مواجه بوده و مردم همچنان چشم‌انتظار تحقق این وعده دیرینه هستند.

بدون شک احداث میدان میوه و تره‌بار در ایلام، یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است و تحقق آن می‌تواند به تنظیم بازار، کاهش قیمت‌ها، حمایت از کشاورزان، بهبود بهداشت عمومی و ساماندهی چهره شهر کمک شایانی کند؛ از این رو انتظار می‌رود با عزم جدی مسئولان، این پروژه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

نبود میدان میوه و تره‌بار، ریشه تخلفات صنفی در ایلام است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نبود میدان میوه و تره‌بار در استان، ریشه بسیاری از تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی، عدم صدور فاکتور و فعالیت فروشندگان بدون مجوز در سطح شهر محسوب می‌شود.

علیرضا طولابی با اشاره به اینکه فقدان فاکتور در معاملات میوه و تره‌بار، یکی از اصلی‌ترین مشکلات موجود در بازار است، اظهار داشت: این موضوع، نظارت بر قیمت‌ها را دشوار ساخته و زمینه را برای سوءاستفاده برخی فرصت‌طلبان فراهم کرده؛ از سوی دیگر وجود فروشندگان بدون مجوز نیز بر این چالش افزوده است.

وی با بیان اینکه برای ساماندهی این وضعیت، زنجیره توزیع باید کوتاه شود و واسطه‌گری کاهش یابد، تصریح کرد: ایجاد بستر مناسب برای اقتصاد تولید، بازارهای عمده‌فروشی، فروشگاه‌های عرضه مستقیم و روستا بازارها، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به ساماندهی بازار میوه و تره‌بار کمک کند و این پیشنهادها باید در کمیته‌های تخصصی بررسی و اجرایی گردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: با ایجاد این زیرساخت‌ها، زمینه برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی از تولیدکننده به مصرف‌کننده فراهم می‌شود و شاهد کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت محصولات در بازار خواهیم بود.

میرزاد: اجرای میدان میوه و تره‌بار ایلام شتاب می‌گیرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرداری و سرمایه‌گذار، اجرای طرح میدان میوه و تره‌بار را آغاز کرده‌اند و این موضوع باید در حوزه عمرانی با جدیت بیشتری دنبال شود تا روند اجرای پروژه سرعت بگیرد.

عباس میرزاد با اشاره به اینکه اهمیت این طرح تنها به اجرای یک پروژه عمرانی خلاصه نمی‌شود، اظهار داشت: میدان میوه و تره‌بار به دلیل تأثیری که بر نظام تأمین، توزیع و قیمت محصولات دارد، از نظر اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد، حتی می‌تواند بر شاخص تورم استان اثر بگذارد.

وی با بیان اینکه شهرداری باید در اجرای این طرح نقش اصلی را داشته باشد، تصریح کرد: در مرحله نخست، شهرداری باید زیرساخت‌های میدان را بسازد و تکمیل کند و پس از آن، معاونت اقتصادی استانداری می‌تواند در بخش تأمین و توزیع با ورود تخصصی، هماهنگی‌های لازم را برای ساماندهی فرآیندهای اقتصادی انجام دهد.

معاون استاندار ایلام با اشاره به اینکه اجرای پروژه از سوی شهرداری و سرمایه‌گذار با روند مورد انتظار پیش نرفته است، خاطرنشان کرد: تلاش شد از ظرفیت قانونی ماده ۳۸ برای تعیین تکلیف زمین و فراهم کردن زمینه اجرای طرح استفاده شود که این اقدام انجام شده است.

میرزاد با تأکید بر اینکه مسائل فنی و عمرانی طرح باید از مسیر تخصصی خود دنبال شود، گفت: برای تعیین تکلیف نهایی و رفع موانع اجرای طرح، موضوع با حضور نماینده دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مرتبط پیگیری خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هدف اصلی این است که میدان میوه و تره‌بار هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد تا در ساماندهی بازار، کاهش هزینه‌های توزیع و بهبود تأمین محصولات مورد نیاز مردم نقش‌آفرینی کند.

قیمت میوه وارداتی به ایلام نباید با استان‌های مبدأ تفاوت فاحش داشته باشد

استاندار ایلام نیز روز گذشته در نشست قرارگاه پایش بازار گفت: قیمت میوه و تره‌بار وارداتی به ایلام نباید با قیمت استان‌های مبدأ تفاوت فاحش داشته باشد و این اختلاف قیمت، ناشی از واسطه‌های متعدد در زنجیره توزیع است.

احمد کرمی با اشاره به اینکه قیمت میوه و تره‌بار وارداتی به ایلام نباید با قیمت استان‌های مبدأ تفاوت فاحش داشته باشد، اظهار داشت: این اختلاف، ناشی از واسطه‌های متعدد در زنجیره توزیع است و برای ساماندهی آن، ستاد تنظیم بازار باید نقاط مشخصی را برای عرضه مستقیم میوه تعیین کند تا خودروهای توزیع، محصول را بدون واسطه و با بهای کمتری به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

وی با بیان اینکه حذف واسطه‌ها و کوتاه کردن زنجیره توزیع، یکی از راهکارهای اصلی کاهش قیمت محصولات کشاورزی است، تصریح کرد: با تعیین نقاط مشخص برای عرضه مستقیم میوه، زمینه برای رقابت سالم بین فروشندگان فراهم می‌شود و مصرف‌کنندگان می‌توانند محصول مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند.

استاندار ایلام در پایان با تأکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار باید با جدیت وارد عمل شود و نظارت بر قیمت‌ها را تشدید کند، خاطرنشان کرد: هدف اصلی، کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم و ایجاد تعادل در بازار میوه و تره‌بار استان است و با همکاری دستگاه‌های نظارتی، شاهد ساماندهی هرچه بهتر این حوزه خواهیم بود.

راه درازی طی شده تا طرح میدان میوه و تره‌بار ایلام به نقطه فعلی برسد. حالا که عزم‌ها جزم شده، انتظار می‌رود با تداوم همدلی بین شهرداری، سرمایه‌گذار و دستگاه‌های نظارتی، این زیرساخت حیاتی هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد.

وقتی این گره کورِ بازار باز شود، نه تنها کشاورز به حق خود می‌رسد، بلکه لبخند رضایت شهروندان، بهترین پاداش برای پایان این انتظار طولانی خواهد بود.