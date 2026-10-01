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۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۱

نخستین دیوارنگاره ۴۰۰ متری جنوب کشور در بوشهر احداث می‌شود

نخستین دیوارنگاره ۴۰۰ متری جنوب کشور در بوشهر احداث می‌شود

بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: طرح احداث نخستین دیوارنگاره ۴۰۰ متری جنوب کشور با مشارکت حوزه هنری استان بوشهر در میدان امام خمینی (ره) این شهر به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.

ایمان زندی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برگزاری نشست کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر بوشهر با مدیریت حوزه هنری استان و با هدف توجه به هویت بصری شهر و اجرای طرح‌های متنوع در زمینه سیما و منظر شهری با هویت ایرانی اسلامی ، احداث این دیوارنگاره در سیصد و سیزدهمین جلسه علنی شورا مطرح و به تصویب اعضا رسید.

وی افزود: این دیوارنگاره به طول ۴۰۰ متر در میدان امام خمینی (ره) بوشهر احداث می‌شود و با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هویتی ملی و استانی، بستری برای نمایش رویدادهای ملی و مناسبت‌های شاخص استان بوشهر خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، همزمان با اکران رویدادهای ملی در دیوارنگاره های مرکز کشور ، محتوای مرتبط با این رویدادها در دیوارنگاره میدان امام خمینی (ره) نیز به نمایش درمی‌آید.

زندی‌نیا با اشاره به اهمیت معرفی مفاخر و رویدادهای تاریخی استان بوشهر بیان کرد: اکران مناسبت‌هایی همچون روز بوشهر، سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، سالگرد شهادت شهید نادر مهدوی و سردار شهید تنگسیری از جمله برنامه‌هایی است که برای این دیوارنگاره پیش‌بینی شده است.

وی گفت: همچنین مقرر شده است این دیوارنگاره همزمان با برگزاری سومین یادواره سرداران شهید استان بوشهر در اسفندماه به بهره‌برداری برسد و نخستین اکران آن با این رویداد فرهنگی و ملی همراه باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تأکید کرد: اجرای این طرح با همکاری حوزه هنری استان، گامی در راستای تقویت هویت بصری شهر، پاسداشت مفاخر ملی و استانی و بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای تجسمی برای معرفی فرهنگ و تاریخ ایران و بوشهر خواهد بود.

کد مطلب 6964295

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