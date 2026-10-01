ایمان زندی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برگزاری نشست کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر بوشهر با مدیریت حوزه هنری استان و با هدف توجه به هویت بصری شهر و اجرای طرح‌های متنوع در زمینه سیما و منظر شهری با هویت ایرانی اسلامی ، احداث این دیوارنگاره در سیصد و سیزدهمین جلسه علنی شورا مطرح و به تصویب اعضا رسید.

وی افزود: این دیوارنگاره به طول ۴۰۰ متر در میدان امام خمینی (ره) بوشهر احداث می‌شود و با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هویتی ملی و استانی، بستری برای نمایش رویدادهای ملی و مناسبت‌های شاخص استان بوشهر خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، همزمان با اکران رویدادهای ملی در دیوارنگاره های مرکز کشور ، محتوای مرتبط با این رویدادها در دیوارنگاره میدان امام خمینی (ره) نیز به نمایش درمی‌آید.

زندی‌نیا با اشاره به اهمیت معرفی مفاخر و رویدادهای تاریخی استان بوشهر بیان کرد: اکران مناسبت‌هایی همچون روز بوشهر، سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، سالگرد شهادت شهید نادر مهدوی و سردار شهید تنگسیری از جمله برنامه‌هایی است که برای این دیوارنگاره پیش‌بینی شده است.

وی گفت: همچنین مقرر شده است این دیوارنگاره همزمان با برگزاری سومین یادواره سرداران شهید استان بوشهر در اسفندماه به بهره‌برداری برسد و نخستین اکران آن با این رویداد فرهنگی و ملی همراه باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تأکید کرد: اجرای این طرح با همکاری حوزه هنری استان، گامی در راستای تقویت هویت بصری شهر، پاسداشت مفاخر ملی و استانی و بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای تجسمی برای معرفی فرهنگ و تاریخ ایران و بوشهر خواهد بود.