عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه هشتم مهرماه چهار حادثه ترافیکی در شهرستان‌های اصفهان، لنجان و فلاورجان به مرکز اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: نخستین حادثه ساعت ۱۷:۴۶ در خیابان رباط، جنب درمانگاه مهدیه اصفهان رخ داد که بر اثر تصادف دو موتورسیکلت، سه مرد مصدوم شدند. برای امدادرسانی به این حادثه یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی اعزام و مصدومان به بیمارستان امین منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: ساعت ۲۰:۱۷ نیز در محور زرین‌شهر-شهرکرد، مقابل باغشاد، یک دستگاه پراید دچار انحراف شد که در این حادثه ۶ نفر شامل یک مرد، چهار زن و یک دختر مصدوم شدند.

عابدی گفت: یک واحد عملیاتی اورژانس برای امدادرسانی به این حادثه اعزام و مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

وی با اشاره به سومین حادثه افزود: ساعت ۲۱:۱۳ در میدان بزرگمهر اصفهان، مقابل آتش‌نشانی، برخورد دو موتورسیکلت چهار مصدوم شامل دو مرد و دو زن برجا گذاشت.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان بیان کرد: برای امدادرسانی به این حادثه دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی اعزام شدند و مصدومان به مراکز درمانی امین و کاشانی منتقل شدند.

عابدی خاطرنشان کرد: در آخرین حادثه که ساعت ۲۳:۴۸ در اتوبان ذوب‌آهن مقابل موسیان در شهرستان فلاورجان رخ داد، یک دستگاه موتورسیکلت با یک خودروی پژو ۲۰۶ برخورد کرد که در پی این حادثه یک مرد جان خود را از دست داد.