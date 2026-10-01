مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی در ادامه فرایند تسویه مطالبات، بخشی از مطالبات شرکت بیمه‌گر بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران و سه ماه از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی خصوصی طرف قرارداد را پرداخت کرد.

با این‌ مرحله از پرداخت‌ها، مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و علوم پزشکی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 1404 تسویه شد.

سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور و با هدف حمایت از ارائه‌ دهندگان خدمات و پایداری خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات را در دستور کار دارد.