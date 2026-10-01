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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

واکنش پلیس به ادعای پلتفرم میلی گلد

واکنش پلیس به ادعای پلتفرم میلی گلد

مرکز اطلاع رسانی پلیس، در پی انتشار برخی ادعاها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: در پی انتشار برخی ادعاها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، ضمن تأکید بر وظیفه ذاتی این پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذاران، موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:

۱. نظارت بر فعالیت فعالین اقتصادی در فضای مجازی، تکلیف قانونی است: پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر اساس وظایف قانونی خود و در راستای صیانت و حفظ منافع مالی مردم و فعالین اقتصادی در فضای مجازی، پیشگیری و مبارزه با فعالیت های مجرمانه اقتصادی از جمله خالی فروشی،پول‌شویی و سایر جرایم اقتصادی موظف به اعمال نظارت بر فعالیت کلیه اشخاص مشمول، از جمله سکوهای فروش آنلاین طلا است.

۲. اتهامات مطرح‌شده، فاقد وجاهت قانونی است: ادعای «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» از سوی برخی مسئولان در پلیس امنیت اقتصادی، صحیح نیست. کلیه اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب قانون و براساس مصوبات کار گروه ویژه با حضور پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی، صدور هشدارهای متعدد قبلی به مسئولان این پلتفرم و عدم تمکین آنها به اجرای مصوبات و ضوابط موجود بوده است.

۳. پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن پیگیری جدی پرونده از طریق مراجع قضایی، بر عزم خود برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی شود، تأکید می‌کند. از رسانه‌ها و شهروندان محترم تقاضا می‌شود اخبار مربوط به این پرونده را تنها از طریق منابع رسمی و قضایی پیگیری نمایند.

کد مطلب 6964407

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      57 2
      پاسخ
      اخبار به چه دردمون میخوره بابا پولمونو خوردن رفتن. تو رو خدا کاری کنید با نظارت پلیس پول مردم از میلی گرفته بشه. چه میدونم اموالشونو خراج کنید پولشو بدین مردم.
    • امین حاتمی زاده IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      48 0
      پاسخ
      از برادران حافظ جان و مال مردم خواهشمندیم پیگیر دارایی های ما در این شرایط بد اقتصادی که با هزاران امید در این پلتفرم که مجوز رسمی های مربوطه را دارد که وجود مجوز رسمی سبب اعتماد مردم می باشد، باشند امیدوارم دارایی های مردم و همچنین خودم مجددا در ید مان قرار گیرد با تشکر
    • محمد IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      39 1
      پاسخ
      الان بیست روزه برداشت زدیم.واریز نمیکنن فقط دارن وقت می‌خرن اموالشونو نقد کنن فرار کنن .باید کلیه مدیران شرکت میلی رو ممنوع‌الخروج کنن
    • تازی IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      12 0
      پاسخ
      اشد مجازات و توقیف اموال
      • فاطمه IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
        16 1
        تورو خدا ممنوع الخروج شون کنید از شکممون زدیم خرد خرد جمع کردیم پلیس امنیت ممنونتونیم هوای مردم را داشته باشید
    • زهرا IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      7 1
      پاسخ
      امروز بعد از 17 روز میلی گلد پول منو زد به حساب، ممنونم ازش
    • س IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      چراپول مردم پس نمیدهند مسئولین کجایند برداشت زدم نمیدهد
    • مهدی IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      الان ما چیکار کنیم پولمونو از کی بگیریم
    • مجتبی IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      2 0
      پاسخ
      سلام الان ما چه گناهی کردیم اخه کل پس انداز و سرمایه ما رو بردن و جواب گو نیستن وعده های دروغ که متاسفانه همه 27 ملیون نفر فریب خوردن تکلیف مردم رو روشن کنن مردم گرفتارن با این شرایط بد به خدا این خدارو خوش نمیاد تو استرس باشن
    • Ss IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      3 0
      پاسخ
      میلی گلد دارای مجوز رسمی از تمامی ارگان‌های مربوطه داشت کار می‌کرد ، زیر نظر بانک مرکزی، پس اگر کلاهبرداری هم انجام شده باشه بانک مرکزی و تمامی ارگان‌هایی که مجوز فعالیت دادن باید پاسخگو باشن قاعدتا‌ً
    • امیر رجب پور IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      2 0
      پاسخ
      چرا پول مردمو پس نمیدن موقع گرفتن خوبه موقع پس دادن هزار تا داستان درست میکنند بعدشم باید پولمونو به نرخ طلای روز حساب کنند
    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      1 1
      پاسخ
      عاقبت خرید آنلاین طلا همینه
    • یاراحمدی IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام وقتتون بخیر از شماحافظان امنیت خواستاریم که هرچه زودتر اقدامات لازم روانجام دهید ما با هزار امید و آرزو اعتماد کردیم و طلاخریدیم این حق مردم نیست لطفا رسیدگی کنید
    • مهران مهدی زاده IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      1 0
      پاسخ
      الان دو هفته شد پول به حساب نیومد
    • الهام IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام امروز میلی پول من و واریز کرد به حساب البته بعد ۵روز که درخواست داده بودم ...ولی بازم خدا رو شکر ممنون از همه کسانی که پیگیری کردند.

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