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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

از رونمایی سامانه‌های هوشمند تا بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی

از رونمایی سامانه‌های هوشمند تا بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی

سخنگوی فراجا، از آغاز هفته انتظامی سال ۱۴۰۵ از روز جمعه ۱۰ مهر خبر داد و گفت: این هفته با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» آغاز می‌شود و تا پنجشنبه ۱۶ مهر ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، با اشاره به شرایط امسال، گفت: هفته انتظامی را در حالی آغاز می‌کنیم که تعدادی از افسران و فرماندهان پلیس در جنگ با دشمن صهیونی به شهادت رسیدند و بخش قابل توجهی از اماکن و کلانتری‌های انتظامی مورد هجمه و تخریب قرار گرفت؛ با این حال، در تمام این ایام خدمت‌رسانی به مردم حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد.

وی افزود: در هفته انتظامی امسال مجموعه‌ای از سامانه‌ها و طرح‌های هوشمند جدید در حوزه‌های مختلف پلیس رونمایی خواهد شد؛ از خدمات غیرحضوری وظیفه عمومی و نوبت‌دهی مراکز گرفته تا سامانه‌های جدید راهور، پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و سازمان اطلاعات فراجا.

منتظرالمهدی گفت: در پلیس آگاهی، سامانه بررسی ۳۶۰ درجه‌ای صحنه جرم و سامانه محیط‌شناسی، مسیر تازه‌ای برای بهره‌گیری از فناوری در کشف و بررسی جرایم ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: همچنین در پلیس پیشگیری، نوبت‌دهی احکام قضایی و رسیدگی به اخبار فوریتی ۱۱۰ از طریق سامانه کاربردی «پلیس من» دنبال می‌شود و در سازمان اطلاعات نیز سامانه سلاح و مهمات مکشوفه معرفی خواهد شد.

منتظرالمهدی همچنین از رونمایی فناوری‌های جدید در یگان‌های ویژه خبر داد و گفت: از جمله این فناوری‌ها، گلوله پرتابگر برای مقابله با پهپادهای FPV است.

سخنگوی فراجا، هدف مشترک این طرح‌ها را ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش زمان انتظار مردم، افزایش سرعت رسیدگی، ثبت و رصد آنلاین تخلفات و استفاده بیشتر از فناوری برای ارتقای امنیت عنوان کرد و گفت: در کنار این سامانه‌ها، «طرح حکاک» با هدف حفظ کاربری اراضی کشاورزی و نرم‌افزار هوشمند «سمیع» به معنای سامانه مدیریت یکپارچه عملیات نیز معرفی خواهند شد.

وی افزود: در ادامه برنامه‌های هفته انتظامی، از ایثار و صحت عمل کارکنان پلیس در «جشنواره صدرا» که از سوی بازرسی کل فراجا برگزار می‌شود، تقدیر خواهد شد و کارکنان برتر در حوزه صحت عمل مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

منتظرالمهدی گفت: همچنین ارتباط مستقیم مردم و مسئولان پلیس راهور در دستور کار قرار دارد و ساعت کاری مراکز تعویض پلاک و صدور گواهینامه در سراسر کشور طی این ایام افزایش خواهد یافت.

اجرای طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی

وی افزود: یکی از برنامه‌های هفته انتظامی، اجرای طرح بخشودگی دیرکرد جرایم تخلفات رانندگی به مدت یک هفته است. بر اساس این طرح، رانندگان می‌توانند در مدت اجرای آن بدون پرداخت جریمه دیرکرد، نسبت به تسویه جرایم و خلافی خودروهای خود اقدام کنند.

راه‌اندازی مرکز امداد و فوریت‌های سایبری

سخنگوی فراجا همچنین از رونمایی مرکز جدید امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا خبر داد؛ مرکزی که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به گزارش‌ها و دغدغه‌های امنیتی شهروندان طراحی شده است.

هفته انتظامی ۱۴۰۵، هفت روز از حضور پلیس در کنار مردم را روایت می‌کند؛ حضوری با محوریت خدمت‌رسانی، تأمین امنیت و آرامش و بهره‌گیری از فناوری برای ارتقای کیفیت خدمات انتظامی.

کد مطلب 6964425

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    نظرات

    • محمد IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      1 0
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      سامانه سخا همون مبلغ جریمه های قبلی رو میاره و اعتراض میزنم پیغام میده جریمه های از تاریخ دوماه قبل تا الان حق اعتراض دارید
    • جوادالوندی IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 0
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      سلام ممنون خداقوت

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