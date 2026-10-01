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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

ساعت کاری مراکز تعویض پلاک کردستان تا ۱۶ افزایش یافت

ساعت کاری مراکز تعویض پلاک کردستان تا ۱۶ افزایش یافت

سنندج- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان از افزایش ساعت کاری مراکز تعویض پلاک استان از ۱۱ تا ۱۶ مهر خبر داد و گفت: خدمات شماره‌گذاری در این ایام تا ساعت ۱۶ ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا همتی زاده صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: همزمان با هفته فراجا و با هدف مدیریت حجم مراجعات، ساعت کاری مراکز تعویض پلاک در استان کردستان افزایش یافت.

وی بیان کرد: ساعت کاری مراکز تعویض پلاک استان به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات شماره‌گذاری افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم مراجعه‌کنندگان به مراکز تعویض پلاک در ایام هفته فراجا، این تصمیم با هدف جلوگیری از ازدحام و تراکم کاری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان اتخاذ شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان ادامه داد: اجرای این طرح از روز شنبه ۱۱ مهرماه آغاز می‌شود و تا پنجشنبه ۱۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.

همتی‌زاده خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند در این بازه زمانی برای دریافت خدمات تعویض پلاک تا ساعت ۱۶ به مراکز مربوطه مراجعه کنند.

کد مطلب 6964468

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