پیرصالحی: تأمین تجهیزات پزشکی در داخل مثل دارو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با عنوان این مطلب که ارزش فعالیت مجموعه‌های تولیدی تجهیزات پزشکی تنها در مسائل اقتصادی و مالی خلاصه نمی‌شود، گفت: قیمت محصول باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های تولید، نیروی انسانی، ارتقای کیفیت، خرید تجهیزات و توسعه فعالیت تولیدکننده را پوشش دهد، اما هدف نهایی همه این تلاش‌ها، بیمار است.

وی افزود: رشد صنعت، ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد کشور دستاوردهای مهمی هستند، اما در نهایت همه این اقدامات باید به بهبود خدمت‌رسانی به بیمار منجر شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در شرایط دشوار موجود تلاش می‌کنیم تا حد امکان مسیر فعالیت و تولید را تسهیل کنیم و مجموعه‌های تولیدی را کمتر با موانع مواجه کنیم.

پیرصالحی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در صنعت تجهیزات پزشکی ادامه داد: در بازدیدهایی که از مجموعه‌های تولیدی داشته‌ایم، محصولات قابل توجهی دیده‌ایم که از نظر کیفیت و دقت می‌توانند با نمونه‌های خارجی رقابت کنند. بنابراین هرجا تولیدکننده ایرانی محصولی با کیفیت مناسب و تحت نظارت‌های لازم تولید می‌کند، باید زمینه افزایش سهم آن محصول در بازار کشور فراهم شود.

وی تأکید کرد: این موضوع به معنای حذف برندهای معتبر خارجی نیست. حضور برندهای معتبر می‌تواند معیاری برای مقایسه و ارتقای مستمر کیفیت تولیدکنندگان داخلی باشد، اما در کنار آن باید سهم تولید داخل نیز افزایش پیدا کند.

پیرصالحی با اشاره به اهمیت اصلاح زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی گفت: باید کل زنجیره را در کنار یکدیگر ببینیم و بررسی کنیم که ارزش ایجادشده در این زنجیره چگونه میان تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده نهایی تقسیم می‌شود. اگر فاصله قابل توجهی میان قیمت تولید و قیمت نهایی ایجاد شود، لازم است سازوکارهای این زنجیره مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: تولیدکننده‌ای که برای ایجاد یک کارخانه سرمایه‌گذاری کرده، این سرمایه را در داخل کشور ایجاد کرده و اشتغال به وجود آورده است. اگر فعالیت این کارخانه توسعه پیدا کند و درآمد تولیدکننده افزایش یابد، این منابع می‌تواند دوباره برای توسعه تولید، خرید دستگاه‌های جدید، ارتقای کیفیت و ایجاد اشتغال در همین کشور سرمایه‌گذاری شود.

پیرصالحی ادامه داد: بنابراین باید مراقب باشیم که ارزش ایجاد شده در فرآیند تولید، صرفاً در بخش‌های واسطه‌ای زنجیره متوقف نشود. اگر منابع بیشتری در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، امکان توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری مجدد در داخل کشور نیز بیشتر خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین تجهیزات پزشکی اظهار کرد: در حوزه دارو طی سال‌های گذشته بخش عمده نیاز کشور از طریق تولید داخل تأمین شده است، اما در تجهیزات پزشکی هنوز فاصله بیشتری با این وضعیت داریم و بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.

پیرصالحی افزود: با توجه به تغییرات نرخ ارز، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ممکن است حمایت‌های ارزی در یک مقطع زمانی ادامه داشته باشد، اما نمی‌توان برنامه بلندمدت کشور را صرفاً بر تداوم یک شیوه تأمین ارز بنا کرد. اگر هزینه واردات افزایش پیدا کند، قیمت برخی تجهیزات نیز می‌تواند افزایش یابد و تأمین آنها برای مردم و نظام سلامت دشوارتر شود.

وی بر ضرورت توجه همزمان به کیفیت، دسترسی، پایداری تأمین و تقویت تولید داخل در حوزه تجهیزات پزشکی تأکید و خاطرنشان کرد: اگر محصولی با کیفیت مناسب در داخل تولید شود و از نظر قیمت نیز بتواند با نمونه وارداتی رقابت کند، این یک فرصت مهم برای نظام سلامت، صنعت و اقتصاد کشور است. بنابراین باید ضمن حفظ کیفیت و ایمنی بیمار، زمینه افزایش سهم تولید داخل و تقویت زنجیره تولید فراهم شود.