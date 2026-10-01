سرهنگ محمدرضا زارعی‌تبار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شهرستان دشتی میان روستاها برای میزبانی از شهید گمنام رقابت وجود دارد و چه رقابتی ارزشمندتر از اینکه روستاها برای میزبانی از شهیدی گمنام تلاش کنند.

وی افزود: امسال حداقل سه تا چهار روستای شهرستان درخواست میزبانی از شهید گمنام داشتند که پس از پیگیری‌های انجام شده، میزبانی یکی از روستاها به تصویب رسید.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی ادامه داد: با توجه به اینکه روستای درویشی درخواست خود را زودتر مطرح کرده بود، مقرر شده است این روستا در سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با فراهم شدن مقدمات و انجام هماهنگی‌های لازم، مراسم تشییع، تدفین و برنامه‌های مرتبط با این شهید گمنام در روستای درویشی با حضور مردم برگزار شود.

زارعی‌تبار گفت: حضور شهید گمنام در روستا می‌تواند به یک نقطه فرهنگی و معنوی برای مردم تبدیل شود و امیدواریم مردم روستای درویشی با حضور و مشارکت خود، آیین‌های مربوط به این شهید والامقام را به بهترین شکل برگزار کنند.