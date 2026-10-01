به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که تصمیم گرفته‌ پایگاه بعشیقه-زلیکان در استان نینوا را به تدریج و بر اساس سازوکار توافق شده به مقامات عراقی تحویل دهد.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، تحویل پایگاه بعشیقه در سایه پیشرفت دولت عراق در اجرای اقدامات امنیتی در سنجار صورت می‌گیرد.

وزارت دفاع ترکیه همچنین مدعی شد که حضور آنها در پایگاه زلیکان بر اساس درخواست دولت عراق برای مبارزه با تروریسم بوده و اکنون آن را تحویل می دهند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق هم روز گذشته و پس از خروج نظامیان آمریکایی از کشورش گفته بود که نیروهای ترکیه نیز در مرحله‌ بعدی از منطقه بعشیقه خارج خواهند شد.

یک منبع امنیتی در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که توافقی میان طرف های ترک و عراقی مبنی بر عقب نشینی نیروهای ترکیه از پایگاه های بعیشقه و زلیکان و تحویل دادن آنها به ارتش عراق طی پایان سال جاری میلادی حاصل شده است.

این تحولات در حالی رخ می دهد که نظامیان ترکیه در شمال عراق از سال ها قبل مستقر بوده اند و پایگاه بعشیقه در سال ۲۰۱۵ با هدف آموزش نیروهای عراقی برای مبارزه با داعش ایجاد شد.