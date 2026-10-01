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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

کاروان ایران با طلای عبدولی به جایگاه پنجم جدول مدالی صعود کرد

کاروان ایران با طلای عبدولی به جایگاه پنجم جدول مدالی صعود کرد

کاروان ورزش ایران با کسب دوازدهمین مدال طلای بازی‌های اسیایی که توسط علیرضا عبدولی به دست آمد، به جایگاه پنجم جدول مدالی این بازی ها صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دوازدهمین روز بازی های آسیایی و در مبارزه نهایی رقابت های کشتی فرنگی وزن ۷۷ کیلوگرم، امروز (پنجشنبه ۹ مهر) علیرضا عبدولی با غلبه بر حریف ژاپنی خود به عنوان قهرمانی دست یافت.

مدال طلای عبدولی دوازدهمین مدال طلا و چهلمین مدال کاروان ایران به حساب می آید. با این طلا، کاروان ورزش ایران که روز دوازدهم بازی های آسیایی را با جایگاه ششم جدول توزیع مدالی آغاز کرده بود، به رده پنجم صعود کرد.

جدل توزیع مدالی بازی های آسیایی بعد از برگزاری فینال وزن ۷۷ کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی و قهرمانی علیرضا عبدولی اینگونه است:

کاروان ایران با طلای عبدولی به جایگاه پنجم جدول مدالی صعود کرد

کد مطلب 6964574

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