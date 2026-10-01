کاروان ایران با طلای عبدولی به جایگاه پنجم جدول مدالی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دوازدهمین روز بازی های آسیایی و در مبارزه نهایی رقابت های کشتی فرنگی وزن ۷۷ کیلوگرم، امروز (پنجشنبه ۹ مهر) علیرضا عبدولی با غلبه بر حریف ژاپنی خود به عنوان قهرمانی دست یافت.

مدال طلای عبدولی دوازدهمین مدال طلا و چهلمین مدال کاروان ایران به حساب می آید. با این طلا، کاروان ورزش ایران که روز دوازدهم بازی های آسیایی را با جایگاه ششم جدول توزیع مدالی آغاز کرده بود، به رده پنجم صعود کرد.

جدل توزیع مدالی بازی های آسیایی بعد از برگزاری فینال وزن ۷۷ کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی و قهرمانی علیرضا عبدولی اینگونه است: