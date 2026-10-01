کشف ۴۹ قبضه سلاح در یک محموله قاچاق ورودی به اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق سلاح و دارندگان سلاح غیرمجاز اظهار کرد: طی ماه گذشته دو محموله سلاح و مهمات قاچاق که از مرزهای شرقی کشور به سمت استان اصفهان منتقل می‌شد، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس شناسایی و منهدم شد.

وی افزود: پلیس از سال گذشته و به ویژه در سال جاری، اقدامات شبانه‌روزی خود را برای مقابله با مجرمان، اراذل و اوباش و افرادی که نظم و امنیت عمومی را برهم می‌زنند، در دستور کار قرار داده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در شهرستان‌های مختلف استان طرح‌های متعددی برای برخورد با قاچاقچیان و دارندگان سلاح‌های غیرمجاز اجرا می‌شود و این اقدامات به صورت مستمر ادامه دارد.

ردگیری محموله‌های سلاح از مرز تا اصفهان

حسنوند با اشاره به شناسایی دو محموله قاچاق سلاح در ماه گذشته گفت: این محموله‌ها از مرزهای شرقی کشور به سمت اصفهان در حال انتقال بود که مجموعه انتظامی استان، به ویژه پلیس اطلاعات، با هماهنگی انتظامی استان‌های همجوار، مسیر انتقال محموله‌ها را از مرز تا داخل استان به صورت دقیق رصد و پیگیری کرد.

وی تصریح کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح‌ها را وارد استان کرده و در اختیار افرادی قرار دهند که امکان استفاده از آنها برای برهم زدن نظم و امنیت عمومی وجود داشت، اما با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، محموله‌ها پیش از رسیدن به مقصد شناسایی و کشف شدند.

کشف بیش از ۱۲۴ قبضه سلاح در دو محموله

فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در محموله نخست بیش از ۷۵ قبضه سلاح کمری کشف و ضبط شد و در محموله اخیر نیز ۴۹ قبضه سلاح به همراه اقلام مرتبط با این محموله کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: در مجموع این دو عملیات، بیش از ۱۲۴ قبضه سلاح کشف شد و چندین نفر از قاچاقچیان سلاح نیز توسط پلیس دستگیر شدند.

حسنوند با اشاره به کشف وسایل نقلیه مورد استفاده قاچاقچیان گفت: چند دستگاه خودرو و وسیله نقلیه که برای انتقال این محموله‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود نیز شناسایی و توقیف شد.

وی تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات مستمر اجازه نخواهد داد سلاح‌های غیرمجاز و محموله‌های قاچاق سلاح وارد استان شود و در اختیار افرادی قرار گیرد که قصد ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی را دارند.