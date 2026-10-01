توجه ویژه وزارت میراث فرهنگی به حل مشکلات گردشگری شهرستان دره شهر

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی ظهر پنجشنبه در بازید از مناطق گردشگری شهرستان دره شهر در جنوب ایلام با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی دره‌شهر گفت:تاریخ این شهرستان درخشان و باارزش است و وجود آثار متعدد تاریخی و ثبت‌شده و همچنین آثاری که درمسیر ثبت جهانی قراردارند، نشان‌دهنده ظرفیت ویژه دره‌شهر است.

وی با تأکیدبر ظرفیت بالای شهرستان برای سرمایه‌گذاری، از درنظر گرفتن تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری دره‌شهرخبرداد.

معاون وزیرمیراث فرهنگی همچنین اعلام کرد هفته آینده جلسه‌ای باحضورمعاون حقوقی وزارتخانه و معاونان مرتبط برای بررسی وضعیت منازل بهمن‌آباد برگزار خواهد شد تا موضوع اعتراض مردم نسبت به تملک منازل واقع در حریم آثار تاریخی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.