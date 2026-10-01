به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی قبل از ظهر پنجشنبه در رزمایش اقتدار «جان‌فدایان» استان زنجان، با اشاره به جایگاه ایثار و فداکاری در مکتب اسلام اظهار کرد: حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) یکی از بزرگ‌ترین الگوهای جان‌فشانی در راه اسلام است و در شب هجرت پیامبر اکرم(ص) با قرار گرفتن در بستر رسول خدا(ص)، جان خود را برای حفظ جان پیامبر و تحقق اهداف اسلام به خطر انداخت.

وی افزود: فرهنگ جان‌فدایی، فرهنگ مجاهدت و ایثار در راه خدا، اسلام و انقلاب است و کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند، با تکیه بر همین روحیه برای دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود آماده فداکاری هستند.

امام جمعه زنجان با اشاره به حضور گسترده مردم در رزمایش جان‌فدایان ادامه داد: امروز جان‌فدایان مکتب، انقلاب و ولایت در پایتخت شور و شعور حسینی گردهم آمده‌اند تا جلوه‌ای از مقاومت و ایستادگی را به نمایش بگذارند.

حسینی تصریح کرد: این اجتماع پیام روشنی برای دشمنان دارد و آن اینکه ملت ایران در دفاع از کشور، عزت و آرمان‌های انقلاب اسلامی، در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند و از ارعاب دشمن واهمه‌ای ندارد.

وی با بیان اینکه «جان‌فدایان» آمده‌اند تا ایستادگی جبهه حق را به نمایش بگذارند، گفت: جبهه حق ایستاده است، از تهدید و فشار نمی‌ترسد و در مقابل، جبهه باطل رفتنی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان همچنین از برگزارکنندگان رزمایش اقتدار «جان‌فدایان» و همه کسانی که برای برگزاری این اجتماع تلاش کردند، قدردانی کرد و افزود: امیدواریم به زودی شاهد پیروزی رزمندگان اسلام بر جبهه کفر و استکبار و همچنین شکست و خواری دشمنان ایران و انقلاب اسلامی باشیم.