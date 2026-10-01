به گزارش خبرنگار مهر، سعید توکلی ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: امسال با توجه به حمله دشمن صهیونیست آمریکایی در ۲۷ اسفند به تأسیسات عسلویه، ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از شبکه گرفته شد، ولی با زحمت و تلاش همکاران از ابتدای زنجیره تأمین تا انتها و همچنین مدیریت یکپارچه‌ای که وجود داشت، ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن تا قبل از زمستان با مکانیزم‌های مختلف برمی‌گردد.

وی در ادامه افزود: از این مقدار ۱۳۰ میلیون مترمکعب می‌ماند که با توجه به اینکه جغرافیای استان خراسان شمالی در دورترین نقطه از مراکز تولید گاز در کشور است، طبیعتاً احتمال دارد در بعضی از نقاط دچار تنش گازی باشیم که همکاران بنده دقیقاً این موارد را در ستاد ملی گاز، پیش‌بینی کرده‌اند.

رئیس شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: امیدواریم اگر شرایط خوب باشد و درجه حرارت از نظر سرمای گسترده و شدت‌دار نداشته باشیم، بتوانیم بخش زیادی از تنش گازی را مدیریت کنیم و موارد باقی‌مانده طبیعتاً باید سوخت جایگزین در استان پیش‌بینی شود که خوشبختانه گزارش‌های ارائه‌شده در این زمینه خوب و قابل اطمینان بود.

توکلی خاطرنشان کرد: اقدامات خرد دیگری نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی است که تا قبل از زمستان انجام شود و در ارتباط با کشور ترکمنستان یا کشورهای همسایه نیز اتفاقات خوبی در سطوح مختلف افتاده و تمام موانع برطرف شده و امیدواریم در اولین فرصت در سطوح عالیه دو کشور به جمع‌بندی و تأکید بر عملیاتی شدن موضوع برسیم.