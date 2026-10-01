پدیده شارلاتانیسم استان زنجان را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در نشست با احزاب استان با انتقاد از گسترش رفتارهای «لمپنیسم» در فضای عمومی، تأکید کرد: لمپنیسم فراتر از ظاهر و پوشش و یک نوع رفتار است که در آن به‌جای استدلال، نقد و پرسش،‌ هیاهو، تحقیر و اتهام مطرح می‌شود و در این فضا، به‌جای درگیری با منطق و حرفِ طرف مقابل با شخصیت او درگیر می‌شوند.

صادقی با تفکیک میان «انسان اهل گفت‌وگو» و «انسان اهل غلبه»، افزود: شخص اهل گفت‌وگو به دنبال اقناع و حقیقت و فرد اهل غلبه تنها به دنبال شکست دادن طرف مقابل و پیروزی است. در فضای لمپنیسم، بلندتر بودن صدا جایگزین اعتبار شده و تندرویی و جنجال‌آفرینی، جایگزین استدلال و شجاعت علمی می شود.

صادقی تصریح کرد: شارلاتانیسم با استفاده از هیاهو و ایجاد روایت‌های کاذب، مرزهای واقعیت را با احتمال و برداشت در هم می‌آمیزد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به خطر ساده‌سازی مسائل پیچیده، خاطرنشان کرد: توضیح دادن یک مسئله پیچیده مستلزم دانش و زمان است، اما بسیار آسان‌تر است که یک مسئله را به یک مقصر ساده نسبت داد. تبدیل اختلاف نظر به دشمنی و تبدیل ضعف‌های مدیریتی به فروپاشی از جمله ابزارهای این جریان برای جهت‌دهی به افکار عمومی است که باید از آن پیشگیری کرد.

وی نسبت به پدیده «نخبه‌فرسایی» نیز هشدار داد و اظهار داشت: این روند بسیار خطرناک‌تر از «نخبه‌کشی» است، چرا که هدف آن خسته کردن نخبگان و تخلیه انرژی آنها در میدان است.

صادقی گفت: در پدیده نخبه‌فرسایی، فرد نخبه همچنان در جایگاه خود و با تکیه بر دانش و تجربه حضور دارد، اما بخش عمده‌ای از انرژی و توان فکری او صرف پاسخگویی به حاشیه‌ها، دفاع از خود و پاسخ به اتهامات بی‌اساس می‌شود.

مشاور استاندار زنجان در امور سیاسی نیز در این جلسه با بیان اینکه نقش احزاب در مشارکت و وفاق سیاسی بسیار مهم است، گفت: این بخش کماکان باید تبدیل به گفتمان غالب شود و نیاز است در جلسات مطرح و تشریح شود.

رسول بیات با اشاره به چالش‌های سال گذشته، اظهار داشت: در یک سال گذشته به دلیل شرایط موجود و وضعیت جنگی، امکان برگزاری نشست‌های مستمر و اجرای برخی از مصوبات خانه احزاب به‌طور کامل میسر نبود.

وی افزود: امیدواریم در دوره جدید که با آرامش بیشتری همراه خواهد بود، فرصت لازم برای اجرایی کردن مصوبات فراهم شود؛ از جمله برگزاری همایش احزاب که سال گذشته به دلیل فعالیت ناکافی کمیته‌ها و شرایط موجود عملی نشد، اما در نظر داریم در آینده نزدیک آن را برگزار کنیم.

بیات با اشاره به پیگیری‌های مربوط به زیرساخت‌های این نهاد، بر ضرورت تحویل زمین مناسب جهت احداث محل فعالیت خانه احزاب تأکید کرد و گفت: یکی از مصوبات جدی ما، تعیین و تحویل زمین برای ساخت ساختمان خانه احزاب است که با حمایت معاونت عمرانی استاندار نیز همراه بوده و منتظر نهایی شدن فرآیند تحویل هستیم.

وی همچنین به تغییرات ساختاری و مدیریت دوره جدید اشاره کرد و گفت: با توجه به نظام ریاست دوره‌ای در خانه احزاب، مسئولیت مدیریت در این دوره با تأخیری دو ماهه به مستقلین واگذار شد. لازم به ذکر است که در این دوره، برای نخستین بار در سطح کشور، یک خانم ریاست خانه احزاب استان را بر عهده گرفت.

بیات اظهار داشت: امیدواریم در دوره جدید، فعالیت‌های چندحزبی مرتبط با بانوان سامان بگیرد و فضایی مناسب برای مشارکت گسترده‌تر جوانان و بانوان در عرصه فعالیت‌های سیاسی فراهم شود.