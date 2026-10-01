به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نوروزی‌فر، مسئول رسانه‌ای جانفدایان البرزی، در دومین نشست خبری رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی اظهار کرد: نخستین نشست خبری این رویداد هفته گذشته برگزار شد و با توجه به تداوم برنامه‌ریزی‌ها و استقبال رسانه‌ها، امروز دومین نشست خبری برگزار شد.

مسئول رسانه‌ای رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی افزود: حضور و همراهی خبرنگاران و اصحاب رسانه در این رویداد اهمیت زیادی دارد و رسانه‌ها در خط مقدم انعکاس این اجتماع بزرگ قرار خواهند داشت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برگزاری این اجتماع بیان کرد: طی روزهای گذشته مجموعه‌های مختلف در حوزه‌های پشتیبانی، امنیتی و سازماندهی نیروها برای برگزاری هرچه منظم‌تر مراسم همکاری کرده‌اند تا روز جمعه شاهد اجتماع بزرگ مردم استان البرز باشیم.

پوشش رسانه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی

نوروزی‌فر با اشاره به برنامه‌ریزی برای پوشش گسترده رسانه‌ای این مراسم گفت: تلاش می‌کنیم تصاویر، عکس‌ها و اخبار این اجتماع علاوه بر استان البرز، در سطح ملی و بین‌المللی نیز انعکاس پیدا کند.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، خبرنگاران خارجی نیز در این مراسم حضور خواهند داشت و بخش‌هایی از برنامه به صورت زنده از شبکه‌های رسانه‌ای آنها مخابره خواهد شد.

مسئول رسانه‌ای رزمایش همچنین از پوشش این مراسم توسط رسانه ملی خبر داد و گفت: شبکه استانی البرز طی روزهای گذشته اقدامات و هماهنگی‌های لازم را انجام داده و این برنامه از طریق شبکه‌های سراسری و شبکه استانی البرز نیز پوشش داده خواهد شد.