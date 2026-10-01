به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید میثم مومنی، دبیرکل جانفدایان البرزی، امروز در نشست خبری رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی، این اجتماع را نقطه آغاز یک حرکت اجتماعی هوشمند در استان البرز دانست و بر حفظ ماهیت مردمی این جریان تأکید کرد.

وی با اشاره به دیدارهای رهبر معظم انقلاب با مسئولان و اعضای کنگره ملی شهدای استان البرز اظهار کرد: در یکی از آخرین دیدارهای رهبر شهید با اعضای کنگره ملی شهدای استان البرز، بر این نکته تأکید شد که هر اتفاق خوبی که در البرز و کرج رقم بخورد، می‌تواند به الگویی برای تکثیر در سراسر کشور تبدیل شود.

دبیرکل جانفدایان البرزی با اشاره به نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری این رویداد گفت: امروز با جرئت می‌توان گفت اصحاب رسانه در البرز، رزمندگان صف اول رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی هستند.

مومنی افزود: از پنجشنبه هفته گذشته، رزمایش رسانه‌ای آغاز شده و خبرنگاران، انسان‌رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و تولیدکنندگان محتوا پرچم‌دار و جلودار این حرکت بوده‌اند.

وی ادامه داد: کنش به‌موقع و هوشمندانه رسانه‌ها، تولیدکنندگان محتوا و مسئولان حوزه رسانه در استانداری، سپاه و سایر دستگاه‌ها، از چند روز قبل نوید رقم خوردن یک اتفاق خوب در دهم مهرماه را داده است.

دبیرکل جانفدایان البرزی با تأکید بر اینکه انجام وظیفه باید محور حرکت باشد، بیان کرد: طبق مفاهیم دینی، ما موظف به انجام وظایف خود هستیم و نتیجه را به خداوند متعال می‌سپاریم.

مومنی گفت: نتیجه برای ما مهم است، اما تحقق آن را به خدا می‌سپاریم و باید با سربلندی بگوییم آنچه از دستمان برمی‌آمد انجام دادیم.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی تصریح کرد: این اجتماع نباید پایان یک حرکت تلقی شود، بلکه باید آن را به آغاز یک کنش اجتماعی هوشمند نسبت به مسائل و اتفاقات استان البرز تبدیل کرد.

جانفدا باید گرهی از مردم باز کند

مومنی با اشاره به دیدگاه مسئولان استان درباره مفهوم «جانفدا» اظهار کرد: استاندار البرز تأکید کرده است که جانفدا زمانی معنا پیدا می‌کند و به کمال می‌رسد که گرهی از مردم باز کند و درد مردم را کاهش دهد.

وی افزود: نماینده رهبر معظم انقلاب در استان البرز نیز نگاهش به تحرک جانفدایان، حرکتی است که بتواند مسئله‌ای را حل کند و باری از دوش مردم بردارد.

دبیرکل جانفدایان البرزی با اشاره به حضور مردم در میدان با وجود فشارهای اقتصادی گفت: مردم البرز با وجود فشارهای اقتصادی و تنگ‌تر شدن سفره‌هایشان، از ایمان و هویت خود ذره‌ای کم نکرده‌اند و حضور شبانه مردم در میدان، نشانه‌ای از همین هویت است.

جانفدا متعلق به هیچ سازمان و جریان سیاسی نیست

مومنی با تأکید بر ماهیت مردمی این حرکت گفت: جانفدا متعلق به یک سازمان، اداره یا نهاد خاص نیست و نباید آن را در چارچوب بروکراسی اداری تعریف کرد.

وی افزود: جانفدا ظرفیت سازمانی هیچ حزب یا گروه سیاسی نیست و از اخلاص و عشق مردم متولد شده است؛ بنابراین نباید آن را خط‌کشی یا تخریب کرد.

دبیرکل جانفدایان البرزی تأکید کرد: نباید از این سکو برای بهره‌برداری حزبی و سیاسی، معرفی افراد، جریان‌ها یا برندهای خاص استفاده شود و اصحاب رسانه نیز می‌توانند به حفظ اصالت مردمی این حرکت کمک کنند.

وی تصریح کرد: جانفدا صاحب سازمانی ندارد و صاحب آن مردم هستند؛ همان‌طور که در دهم مهرماه نیز مردم میدان را جلو خواهند برد.

مومنی درباره جزئیات برگزاری رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی گفت: این برنامه از ساعت ۱۴ در بلوار جمهوری برگزار می‌شود و برای نخستین‌بار دو لاین این بلوار با دو کارکرد متفاوت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: لاین جنوب به شمال، محل اجرای بخش نظامی و شبه‌نظامی و حرکت گردان‌های مردمی خواهد بود و در لاین شمال به جنوب، فضای اجتماعی و فرهنگی برای حضور مردم در نظر گرفته شده است.

دبیرکل جانفدایان البرزی خاطرنشان کرد: جانفدایان یک نیروی تخصصی نظامی نیستند و اگر صرفاً نگاه نظامی به این اجتماع داشته باشیم، از ماهیت اصلی آن فاصله گرفته‌ایم؛ بنابراین تلاش شده در طراحی برنامه، هر دو وجه مردمی و رزمایشی مورد توجه قرار گیرد.

خانواده‌ها و بانوان در متن اصلی اجتماع

مومنی با اشاره به حضور خانواده‌ها در این اجتماع گفت: فردا خانواده‌ها نیز می‌توانند در این برنامه حضور داشته باشند و فضای اجتماعی و فرهنگی برای افرادی که تمایل به حضور در بخش نظامی و رزمایشی ندارند، پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به نقش بانوان در اجتماعات شبانه جانفدایان البرزی افزود: در بیش از ۲۰۰ شب گذشته، بانوان پرچم‌دار و طلایه‌دار ایستادگی بوده‌اند و فردا نیز بانوان نقش مهمی در این اجتماع خواهند داشت.

مسئولان برای قدردانی از مردم به میدان می‌آیند

دبیرکل جانفدایان البرزی گفت: در اصلی‌ترین محل استقرار گردان‌ها و یگان‌ها، استقرار بانوان پیش‌بینی شده است و با ترتیبی که اتخاذ شده، خودروهای حامل مسئولان، شخصیت‌ها و مهمانان از مقابل محل استقرار بانوان عبور خواهند کرد.

مومنی ادامه داد: این اقدام به‌نوعی نشان‌دهنده احترام و قدردانی مسئولان از مردم است؛ مسئولان فردا می‌آیند تا از مردم تشکر کنند و بگویند مردم جبهه را حفظ کرده و پیام اقتدار را منتقل کرده‌اند.

وی در پایان اظهار کرد: پس از استقرار مسئولان در جایگاه، گردان‌های مردمی و آقایان نیز از مقابل جایگاه عبور خواهند کرد و بخش‌های مختلف رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی اجرا می‌شود.