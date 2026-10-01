حضور ۱۷ رسانه خارجی در رزمایش جانفدایان البرزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر فرهند، مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز، امروز در نشست خبری رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی اظهار کرد: البرز فردا میزبان ۱۷ رسانه و خبرگزاری خارجی خواهد بود که حضور حماسی مردم استان و اجتماع بزرگ جانفدایان البرزی را پوشش می‌دهند.

وی افزود: تلویزیون چین و تلویزیون ژاپن از جمله رسانه‌های خارجی حاضر در این رویداد هستند و همزمان پخش و پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای از این اجتماع انجام خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز با اشاره به اهمیت برگزاری این اجتماع بیان کرد: حضور گسترده مردم در این رویداد برای نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت، مردم و مجموعه ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور حائز اهمیت است.

فرهند ادامه داد: این اجتماع با توجه به ویژگی‌های خاص استان البرز و ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی آن، می‌تواند اتفاقات دیگری را نیز در جغرافیای استان رقم بزند و زمینه‌ساز انعکاس ظرفیت‌های البرز در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای حضور مسئولان استان در این مراسم گفت: مقامات استان بر اساس زمان‌بندی مشخص در جایگاه پیش‌بینی‌شده حضور پیدا می‌کنند و هر یک از مسئولان برای حضور در زمان و مکان تعیین‌شده توجیه شده‌اند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز تأکید کرد: مسئولان استان در این اجتماع در برابر وحدت، همدلی، همبستگی و وفاقی که مردم رقم می‌زنند، سر تعظیم فرود خواهند آورد.

تأکید استاندار البرز بر حضور همه گروه‌های سیاسی

فرهند با اشاره به تأکید مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، برای حضور اقشار مختلف مردم در این رویداد گفت: تأکید استاندار بر این است که همه مردم با جان و دل در صحنه حضور داشته باشند.

وی افزود: احزاب سیاسی استان، خانه احزاب و جریان‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف از جمله اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نیز از عموم مردم و شهروندان برای حضور در این اجتماع دعوت کرده‌اند.

رونمایی از یگان‌های ویژه در اجتماع جانفدایان

مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز از رونمایی از برخی یگان‌ها و برنامه‌های ویژه در جریان این اجتماع خبر داد و گفت: با همکاری مجموعه‌های مختلف استان، فردا از بخش‌هایی از این ظرفیت‌ها رونمایی خواهد شد.

فرهند اضافه کرد: یکی از بخش‌های متفاوت این برنامه، حضور گروهی از گیمرهای استان است که در قالب یک یگان در مراسم حضور پیدا می‌کنند و نمادی از حضور نسل جوان و ظرفیت‌های جدید اجتماعی در این رویداد خواهند بود.

وی با اشاره به فعال شدن سامانه‌های پیامکی برای اطلاع‌رسانی و دعوت عمومی خاطرنشان کرد: دعوت از شهروندان برای حضور در اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی به شکل گسترده انجام شده است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز در پایان از رسانه‌ها خواست بازتاب گسترده‌ای از این رویداد داشته باشند و گفت: امیدواریم اجتماع بزرگ مردم البرز با حضور پرشور شهروندان برگزار شود و رسانه‌ها نیز همانند گذشته در انعکاس این رویداد فراملی استان نقش‌آفرینی کنند.