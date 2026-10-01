به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با حضور در بیت آیت‌الله جوادی آملی با ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد.



آیت‌الله جوادی آملی در این دیدار با تأکید بر نقش مردم در حفظ کشور اظهار کرد: ذات اقدس الهی حفظ کشور را به کمک مردم نسبت می‌دهد و مردم را از خود جدا نمی‌داند بلکه آنان را یدالله می‌داند.



وی افزود: انسانی که بنده خداست و حقیقت بندگی را دریافته است، خود را از خدا جدا نمی‌داند و خداوند نیز او را دست خود می‌داند و اینان بندگان الهی هستند.



آیت‌الله جوادی آملی بیان کرد: انسان باید به جایی برسد که همه کارهای او با تأییدات الهی همراه باشد.



استاد برجسته حوزه، انقلاب اسلامی و دفاع هشت‌ساله را از نمونه‌های این همراهی و تأیید الهی دانست و گفت: انقلاب ما این‌گونه بود و جنگ هشت‌ساله نیز همین‌گونه بود.



وی با اشاره به ابعاد گسترده جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: جنگ هشت‌ساله ما یک جنگ بین‌المللی بود و با حضور و همراهی این مردم، کشور پیروز است.