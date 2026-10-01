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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

آیت‌الله جوادی آملی: حفظ کشور با همراهی مردم محقق می‌شود

آیت‌الله جوادی آملی: حفظ کشور با همراهی مردم محقق می‌شود

قم- آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر نقش مردم در حفظ کشور گفت: ذات اقدس الهی حفظ کشور را به کمک مردم نسبت می‌دهد و آنان را از خود جدا نمی‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با حضور در بیت آیت‌الله جوادی آملی با ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد.

آیت‌الله جوادی آملی در این دیدار با تأکید بر نقش مردم در حفظ کشور اظهار کرد: ذات اقدس الهی حفظ کشور را به کمک مردم نسبت می‌دهد و مردم را از خود جدا نمی‌داند بلکه آنان را یدالله می‌داند.

وی افزود: انسانی که بنده خداست و حقیقت بندگی را دریافته است، خود را از خدا جدا نمی‌داند و خداوند نیز او را دست خود می‌داند و اینان بندگان الهی هستند.

آیت‌الله جوادی آملی بیان کرد: انسان باید به جایی برسد که همه کارهای او با تأییدات الهی همراه باشد.

استاد برجسته حوزه، انقلاب اسلامی و دفاع هشت‌ساله را از نمونه‌های این همراهی و تأیید الهی دانست و گفت: انقلاب ما این‌گونه بود و جنگ هشت‌ساله نیز همین‌گونه بود.

وی با اشاره به ابعاد گسترده جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: جنگ هشت‌ساله ما یک جنگ بین‌المللی بود و با حضور و همراهی این مردم، کشور پیروز است.

کد مطلب 6964750

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