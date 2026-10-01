به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: موضوع تأمین منابع مورد نیاز این واحدها در سطح ملی به صورت ویژه دنبال شده و پیشنهادهای لازم برای تأمین اعتبار و سرعت بخشیدن به روند بازسازی ارائه شده است.

وی افزود: در جریان دیدار با مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیازهای مالی واحدهای آسیب‌دیده و راهکارهای تأمین تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت و حمایت‌های لازم در این زمینه تقویت شده است.

استاندار قم ادامه داد: برای واحدهایی که تا یک هکتار مساحت دارند، سازوکار پرداخت تسهیلات مشخص شده و واحدهای بزرگ‌تر نیز در حال پیگیری هستند تا چارچوب پرداخت تسهیلات و نحوه معرفی آنها به بانک‌ها هرچه سریع‌تر تعیین شود.

بهنام‌جو با اشاره به سازوکار پرداخت منابع گفت: مقرر شده است تسهیلات مورد نیاز واحدهای آسیب‌دیده از طریق بانک‌هایی که پیش از این با آنها همکاری داشته‌اند دنبال و پرداخت شود تا فرآیند تأمین منابع با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در استان قم حدود ۱۴ همت تعهدات و نیازهای مالی مطرح است که تاکنون حدود ۷ همت آن پیگیری شده و برای تأمین ۱۰ همت تسهیلات بانکی نیز پیشنهاد لازم ارائه شده است و امیدواریم بخش قابل توجهی از این منابع اختصاص یابد.

تسهیلات واحدهای آسیب‌دیده از مسیر بانک‌ها پیگیری می‌شود

استاندار قم با اشاره به وضعیت تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت اظهار کرد: بخشی از درخواست‌های تسهیلاتی واحدهای صنعتی انجام شده و سایر درخواست‌ها نیز در حال بررسی و پیگیری است تا روند تأمین منابع آنها دنبال شود.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای حمایت ویژه از واحدهایی که در جریان جنگ متحمل خسارت شده‌اند گفت: پیش از این پیشنهادهایی برای اختصاص یک بسته حمایتی ویژه به این واحدها ارائه شده بود که این پیشنهادها به تصویب رسیده و دستورالعمل مربوط به آن نیز ابلاغ شده است.

بهنام‌جو افزود: با ابلاغ این دستورالعمل، سازوکار حمایتی مربوط به واحدهای آسیب‌دیده وارد مرحله اجرا شده و لازم است فرآیندهای مرتبط با پرداخت تسهیلات و بازسازی این واحدها با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: هدف از مجموعه اقدامات انجام‌شده، سرعت بخشیدن به جبران خسارت‌های واردشده، فراهم کردن امکان بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و ایجاد شرایط لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر آنها به چرخه فعالیت و تولید است.

استاندار قم همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در هفته جاری در سطح ملی خاطرنشان کرد: موضوع جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده همچنان به صورت ویژه در حال دنبال شدن است و رایزنی‌ها برای تأمین منابع مورد نیاز و تسریع در روند بازسازی ادامه خواهد داشت.

بازسازی واحدها با تأمین منابع سرعت می‌گیرد

بهنام‌جو گفت: علاوه بر منابعی که تاکنون برای واحدهای صنعتی پیگیری شده، تأمین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار دارد و پیشنهاد اختصاص ۱۰ همت تسهیلات در همین راستا ارائه شده است.

وی افزود: تعیین سازوکار مشخص برای واحدهای تا یک هکتار و پیگیری چارچوب پرداخت برای واحدهای بزرگ‌تر با هدف تسهیل دسترسی واحدهای آسیب‌دیده به منابع مالی انجام شده است.

استاندار قم تصریح کرد: استفاده از بانک‌هایی که واحدهای آسیب‌دیده پیش از این با آنها همکاری داشته‌اند، یکی از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات است و این موضوع در فرآیند پیگیری منابع مورد توجه قرار گرفته است.

بهنام‌جو در پایان تأکید کرد: روند جبران خسارت و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده باید به گونه‌ای دنبال شود که بازسازی آنها با سرعت بیشتری انجام گیرد و زمینه بازگشت این واحدها به فعالیت و تولید فراهم شود.