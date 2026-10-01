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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

بهنام جو: بسته حمایتی واحدهای آسیب‌دیده قم وارد مرحله اجرا شد

بهنام جو: بسته حمایتی واحدهای آسیب‌دیده قم وارد مرحله اجرا شد

قم- استاندار قم از ابلاغ بسته حمایتی ویژه واحدهای آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت: تأمین ۱۰ همت تسهیلات بانکی برای بازسازی و احیای این واحدها در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: موضوع تأمین منابع مورد نیاز این واحدها در سطح ملی به صورت ویژه دنبال شده و پیشنهادهای لازم برای تأمین اعتبار و سرعت بخشیدن به روند بازسازی ارائه شده است.

وی افزود: در جریان دیدار با مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیازهای مالی واحدهای آسیب‌دیده و راهکارهای تأمین تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت و حمایت‌های لازم در این زمینه تقویت شده است.

استاندار قم ادامه داد: برای واحدهایی که تا یک هکتار مساحت دارند، سازوکار پرداخت تسهیلات مشخص شده و واحدهای بزرگ‌تر نیز در حال پیگیری هستند تا چارچوب پرداخت تسهیلات و نحوه معرفی آنها به بانک‌ها هرچه سریع‌تر تعیین شود.

بهنام‌جو با اشاره به سازوکار پرداخت منابع گفت: مقرر شده است تسهیلات مورد نیاز واحدهای آسیب‌دیده از طریق بانک‌هایی که پیش از این با آنها همکاری داشته‌اند دنبال و پرداخت شود تا فرآیند تأمین منابع با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در استان قم حدود ۱۴ همت تعهدات و نیازهای مالی مطرح است که تاکنون حدود ۷ همت آن پیگیری شده و برای تأمین ۱۰ همت تسهیلات بانکی نیز پیشنهاد لازم ارائه شده است و امیدواریم بخش قابل توجهی از این منابع اختصاص یابد.

تسهیلات واحدهای آسیب‌دیده از مسیر بانک‌ها پیگیری می‌شود

استاندار قم با اشاره به وضعیت تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت اظهار کرد: بخشی از درخواست‌های تسهیلاتی واحدهای صنعتی انجام شده و سایر درخواست‌ها نیز در حال بررسی و پیگیری است تا روند تأمین منابع آنها دنبال شود.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای حمایت ویژه از واحدهایی که در جریان جنگ متحمل خسارت شده‌اند گفت: پیش از این پیشنهادهایی برای اختصاص یک بسته حمایتی ویژه به این واحدها ارائه شده بود که این پیشنهادها به تصویب رسیده و دستورالعمل مربوط به آن نیز ابلاغ شده است.

بهنام‌جو افزود: با ابلاغ این دستورالعمل، سازوکار حمایتی مربوط به واحدهای آسیب‌دیده وارد مرحله اجرا شده و لازم است فرآیندهای مرتبط با پرداخت تسهیلات و بازسازی این واحدها با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: هدف از مجموعه اقدامات انجام‌شده، سرعت بخشیدن به جبران خسارت‌های واردشده، فراهم کردن امکان بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و ایجاد شرایط لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر آنها به چرخه فعالیت و تولید است.

استاندار قم همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در هفته جاری در سطح ملی خاطرنشان کرد: موضوع جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده همچنان به صورت ویژه در حال دنبال شدن است و رایزنی‌ها برای تأمین منابع مورد نیاز و تسریع در روند بازسازی ادامه خواهد داشت.

بازسازی واحدها با تأمین منابع سرعت می‌گیرد

بهنام‌جو گفت: علاوه بر منابعی که تاکنون برای واحدهای صنعتی پیگیری شده، تأمین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار دارد و پیشنهاد اختصاص ۱۰ همت تسهیلات در همین راستا ارائه شده است.

وی افزود: تعیین سازوکار مشخص برای واحدهای تا یک هکتار و پیگیری چارچوب پرداخت برای واحدهای بزرگ‌تر با هدف تسهیل دسترسی واحدهای آسیب‌دیده به منابع مالی انجام شده است.

استاندار قم تصریح کرد: استفاده از بانک‌هایی که واحدهای آسیب‌دیده پیش از این با آنها همکاری داشته‌اند، یکی از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات است و این موضوع در فرآیند پیگیری منابع مورد توجه قرار گرفته است.

بهنام‌جو در پایان تأکید کرد: روند جبران خسارت و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده باید به گونه‌ای دنبال شود که بازسازی آنها با سرعت بیشتری انجام گیرد و زمینه بازگشت این واحدها به فعالیت و تولید فراهم شود.

کد مطلب 6964777

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