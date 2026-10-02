امام جمعه نظرآباد: جانفدا بودن تنها یک نام نیست؛ یک سبک زندگی است

حجت‌الاسلام سیدحسن حسینی، امام جمعه شهرستان نظرآباد، همزمان با برگزاری رزمایش و تجمع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واژه «جانفدا» تنها یک نام نیست، بلکه یک سبک زندگی و نمادی از عزم راسخ ملی است.

وی افزود: رزمایش ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی فراتر از یک نمایش قدرت نظامی یا انتظامی است و نشان می‌دهد مردم استان البرز همان‌گونه که در عرصه‌های علمی، فرهنگی، مواسات و میدان‌های مختلف حضور مؤثر داشته‌اند، در نمایش قدرت و اقتدار نیز حضوری فعال دارند.

امام جمعه نظرآباد با اشاره به پیام این حضور برای دوستان و دشمنان انقلاب گفت: پیام مردم البرز به دوستان انقلاب این است که «ما هستیم و پای کاریم» و بدخواهان نیز باید بدانند وحدت و یکپارچگی مردم، سدی نفوذناپذیر در برابر هرگونه دسیسه و توطئه علیه امنیت و آرامش کشور است.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: حضور سازمان‌یافته و گسترده مردم در این رزمایش نشان‌دهنده آن است که سرمایه اجتماعی و ظرفیت مردمی همچنان یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت و اقتدار کشور به شمار می‌رود.

جان‌فدایی یعنی بصیرت همراه با عمل

وی درباره شاخصه‌های تفکر جان‌فدایی بیان کرد: جان‌فدایی به معنای «بصیرت همراه با عمل» است و یک جان‌فدا باید از یک سو شناخت دقیقی از جبهه حق و باطل در شرایط غبارآلود امروز داشته باشد و از سوی دیگر برای هزینه دادن در راه هدف، آمادگی لازم را داشته باشد.

امام جمعه نظرآباد با اشاره به الگوهای این تفکر گفت: تفکر جان‌فدایی برگرفته از مکتب سیدالشهدا (ع) و سیره حاج قاسم سلیمانی است؛ کسی که جان‌فداست، پیش از آنکه نگران جان خود باشد، دغدغه کیان نظام، اسلام و ناموس کشور را دارد.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: در استان البرز جوانانی حضور دارند که با تأسی از شهدای عزیز آماده‌اند در میدان‌های سخت، پرچم دفاع از ارزش‌ها را زمین نگذارند و برای صیانت از آرمان‌های کشور نقش‌آفرینی کنند.

ظرفیت ۱۱۰ هزار نفری باید در عرصه‌های اجتماعی تداوم یابد

وی با اشاره به آینده حرکت جانفدایان عنوان کرد: آینده این حرکت روشن و امیدبخش است و تجربه نشان داده هرگاه مردم به صحنه آمده‌اند، گره‌های بزرگ باز شده است.

امام جمعه نظرآباد، حضور ۱۱۰ هزار نفر در این رزمایش را سرمایه‌ای عظیم برای استان البرز دانست و گفت: این حضور نباید به یک برنامه محدود شود، بلکه باید در قالب‌های فرهنگی، جهادی و علمی نیز تداوم پیدا کند.

حجت‌الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: مسئولان باید از این ظرفیت عظیم مردمی در مسیر آبادانی منطقه و حل مشکلات معیشتی مردم استفاده کنند و زمینه نقش‌آفرینی بیشتر نیروهای مردمی را در عرصه‌های مختلف فراهم آورند.

وی در پایان گفت: به این نیروهای مردمی می‌بالیم و اطمینان داریم روحیه فداکاری و ایثار، ضامن تداوم عزت و اقتدار ایران عزیز خواهد بود و امیدواریم خداوند همه این عزیزان را در پناه حضرت ولی‌عصر(عج) محفوظ بدارد.