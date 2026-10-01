فکت چک؛ اخباری که ۹ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعای ورود گروه‌های مسلح و تروریست به کشور و استقرار در برخی محلات

-گزارش رویترز درباره دیدار محرمانه دولت سوریه با حزب‌الله در ترکیه

-ادعای آکسیوس درباره دستور آمریکا به هیئت ایرانی برای خروج فوری از نیویورک

-وقوع حوادث امنیتی در شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان از جمله سیب و سوران و مهرستان

-ادعای کانال ۱۴ رژیم صهیونسیتی درباره شلیک موشک از شیراز به سمت اردن

-قطعی شدن افزایش پایه حقوق کارگران در این مقطع زمانی

-هک صرافی رمزارز والکس و افشای اطلاعات و دارایی کاربران آن